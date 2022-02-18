https://ria.ru/20220218/italiya-1773481935.html

Посол Италии рассказал о подготовке визита Драги в Россию

Посол Италии рассказал о подготовке визита Драги в Россию - РИА Новости, 18.02.2022

Посол Италии рассказал о подготовке визита Драги в Россию

Рим и Москва прорабатывают дату визита итальянского премьера Марио Драги в Россию, возможно, он состоится до конца месяца, заявил РИА Новости посол Италии в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T08:58

2022-02-18T08:58

2022-02-18T08:58

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рим и Москва прорабатывают дату визита итальянского премьера Марио Драги в Россию, возможно, он состоится до конца месяца, заявил РИА Новости посол Италии в России Джорджо Стараче.В четверг Драги заявил о подготовке визита в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. По информации источника РИА Новости в руководстве Совета министров Италии, визит итальянского премьера в РФ возможен не в течение следующих нескольких дней, а позднее, когда будут согласованы графики Драги и президента РФ."Нет пока у нас дат визита. Но могу сказать, что в ходе переговоров министров иностранных дел Луиджи ди Майо и Сергея Лаврова, напомнили о приглашении премьеру Драги от президента Путина посетить Москву. Мы работаем над согласованием возможных дат. Нам нужно обменяться идеями о возможностях сторон, графиках и т.д.", - сказал Стараче.Отвечая на уточняющий вопрос, может ли визит состояться до конца месяца, посол сказал: "Я бы хотел этого, но не могу сказать"."Я думаю, что в следующие несколько дней мы сможем понять более точно. Надеюсь, он сможет приехать до весны, но повторю, что пока не знаю", - добавил посол.

https://ria.ru/20220217/italiya-1773360329.html

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в мире, италия, россия, владимир путин, луиджи ди майо, москва