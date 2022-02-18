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Посол Италии рассказал о подготовке визита Драги в Россию
Посол Италии рассказал о подготовке визита Драги в Россию - РИА Новости, 18.02.2022
Посол Италии рассказал о подготовке визита Драги в Россию
Рим и Москва прорабатывают дату визита итальянского премьера Марио Драги в Россию, возможно, он состоится до конца месяца, заявил РИА Новости посол Италии в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:58
2022-02-18T08:58
в мире
италия
россия
владимир путин
луиджи ди майо
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рим и Москва прорабатывают дату визита итальянского премьера Марио Драги в Россию, возможно, он состоится до конца месяца, заявил РИА Новости посол Италии в России Джорджо Стараче.В четверг Драги заявил о подготовке визита в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. По информации источника РИА Новости в руководстве Совета министров Италии, визит итальянского премьера в РФ возможен не в течение следующих нескольких дней, а позднее, когда будут согласованы графики Драги и президента РФ."Нет пока у нас дат визита. Но могу сказать, что в ходе переговоров министров иностранных дел Луиджи ди Майо и Сергея Лаврова, напомнили о приглашении премьеру Драги от президента Путина посетить Москву. Мы работаем над согласованием возможных дат. Нам нужно обменяться идеями о возможностях сторон, графиках и т.д.", - сказал Стараче.Отвечая на уточняющий вопрос, может ли визит состояться до конца месяца, посол сказал: "Я бы хотел этого, но не могу сказать"."Я думаю, что в следующие несколько дней мы сможем понять более точно. Надеюсь, он сможет приехать до весны, но повторю, что пока не знаю", - добавил посол.
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в мире, италия, россия, владимир путин, луиджи ди майо, москва
08:58 18.02.2022
 
Посол Италии рассказал о подготовке визита Драги в Россию

Посол Италии заявил, что визит премьера Драги в Россию может состояться в этом месяце

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рим и Москва прорабатывают дату визита итальянского премьера Марио Драги в Россию, возможно, он состоится до конца месяца, заявил РИА Новости посол Италии в России Джорджо Стараче.
В четверг Драги заявил о подготовке визита в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. По информации источника РИА Новости в руководстве Совета министров Италии, визит итальянского премьера в РФ возможен не в течение следующих нескольких дней, а позднее, когда будут согласованы графики Драги и президента РФ.
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"Нет пока у нас дат визита. Но могу сказать, что в ходе переговоров министров иностранных дел Луиджи ди Майо и Сергея Лаврова, напомнили о приглашении премьеру Драги от президента Путина посетить Москву. Мы работаем над согласованием возможных дат. Нам нужно обменяться идеями о возможностях сторон, графиках и т.д.", - сказал Стараче.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли визит состояться до конца месяца, посол сказал: "Я бы хотел этого, но не могу сказать".
"Я думаю, что в следующие несколько дней мы сможем понять более точно. Надеюсь, он сможет приехать до весны, но повторю, что пока не знаю", - добавил посол.
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