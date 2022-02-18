https://ria.ru/20220218/isk-1773470951.html

Суд в Красноярске перенес на апрель заседание по иску Росрыболовства к НТЭК

Суд в Красноярске перенес на апрель заседание по иску Росрыболовства к НТЭК - РИА Новости, 18.02.2022

Суд в Красноярске перенес на апрель заседание по иску Росрыболовства к НТЭК

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, "дочке" "Норникеля", на 58,7 миллиарда рублей отложил судебное... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T06:23

2022-02-18T06:23

2022-02-18T06:30

россия

красноярский край

норильск

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, "дочке" "Норникеля", на 58,7 миллиарда рублей отложил судебное заседание на 15 апреля в связи с необходимостью согласования условий мирового соглашения, сообщили журналистам в пресс-службе суда.В начале августа прошлого года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря, а после в связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения - до 18 февраля.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

https://ria.ru/20211101/svalka-1757185504.html

россия

красноярский край

норильск

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россия, красноярский край, норильск, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), происшествия