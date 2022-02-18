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https://ria.ru/20220218/ipoteka-1773490224.html
В ОНФ попросили расширить "семейную ипотеку" на все многодетные семьи
В ОНФ попросили расширить "семейную ипотеку" на все многодетные семьи - РИА Новости, 18.02.2022
В ОНФ попросили расширить "семейную ипотеку" на все многодетные семьи
Общероссийский Народный фронт (ОНФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставлять многодетным семьям льготную ипотеку,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:59
2022-02-18T09:59
общество
россия
общероссийский народный фронт
ипотека
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт (ОНФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставлять многодетным семьям льготную ипотеку, если третий ребёнок и последующие рождены до 2018 года, а также разрешить рефинансировать ипотеку, снижая ставку по программе "Семейная ипотека", если снизился доход семьи, следует из обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Кроме того, ОНФ считает, что родителям детей-инвалидов надо дать возможность брать льготную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке."Обеспечение возможности улучшения жилищных условий российских семей, в которых воспитываются дети - один из ключевых факторов, позитивно влияющих на демографическую ситуацию в Российской Федерации. При этом наиболее эффективным механизмом, обеспечивающим не только решение указанной задачи, но и позволяющим получить мультипликативный эффект в экономике, является реализация государственной программы льготного ипотечного кредитования, в том числе программы "Семейная ипотека", - говорится в сообщении.Так, Общероссийский Народный фронт предложил дополнить возможностью приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости на всей территории РФ семьями, воспитывающими детей-инвалидов."Для указанной категории российских семей крайне важно обеспечение оказания необходимой медицинской помощи, в том числе амбулаторной по месту жительства. При этом близость месторасположения жилья к учреждениям здравоохранения является преимущественным критерием при выборе места жительства указанных семей. Важно отметить, что данному критерию в большинстве случаев удовлетворяет именно вторичное жилье, поскольку строительство новостроек рядом с медицинскими учреждениями во многих населенных пунктах не осуществляется", - говорится в сообщении.Кроме того, Народный фронт просит Мишустина предоставлять льготной жилищный кредит либо снижение платежной нагрузки по имеющемуся ипотечному кредиту для многодетных семей, воспитывающих детей до 2018 года рождения. Оказание такой поддержки позволит многодетным семьям сократить затраты на выплаты по кредиту и направить дополнительные средства на развитие и образование детей, пояснили в ОНФ."Дополнить требования законодательства РФ обязательством кредитора по приведению условий действующих ипотечных кредитов для семей с детьми при соответствии жизненной ситуации условиям программы "Семейная ипотека" к условиям указанной программы (снижение процентной ставки) путем заключения дополнительного соглашения к кредитному договору либо рефинансирования имеющегося кредита при условии снижения совокупного уровня дохода домохозяйства по сравнению с уровнем дохода по состоянию на дату получения кредита", - добавили в ОНФ.При этом подобная поддержка не должна приводить к переоценке качества кредита, отметили активисты. Уточняется, что в настоящее время от граждан поступает значительное количество обращений об отказе ряда кредиторов от приведения условий имеющихся ипотечных кредитов к условиям программы "Семейная ипотека" в связи со снижением уровня дохода указанных семей."Такие решения принимаются кредиторами, как правило, в связи с несоответствием значения показателя "платеж-доход" требованиям, предъявляемым кредитными организациями. Важно отметить, что снижение процентной ставки на условиях программы в случае временного снижения уровня дохода домохозяйства при соблюдении платежной дисциплины по кредиту может способствовать восстановлению финансового положения семей с детьми при временном снижении уровня дохода", - подчеркнули в ОНФ.
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общество, россия, общероссийский народный фронт, ипотека, михаил мишустин
09:59 18.02.2022
 
В ОНФ попросили расширить "семейную ипотеку" на все многодетные семьи

В ОНФ попросили премьера Мишустина расширить "семейную ипотеку" на все многодетные семьи

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство новых домов
Строительство новых домов - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт (ОНФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставлять многодетным семьям льготную ипотеку, если третий ребёнок и последующие рождены до 2018 года, а также разрешить рефинансировать ипотеку, снижая ставку по программе "Семейная ипотека", если снизился доход семьи, следует из обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, ОНФ считает, что родителям детей-инвалидов надо дать возможность брать льготную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке.
"Обеспечение возможности улучшения жилищных условий российских семей, в которых воспитываются дети - один из ключевых факторов, позитивно влияющих на демографическую ситуацию в Российской Федерации. При этом наиболее эффективным механизмом, обеспечивающим не только решение указанной задачи, но и позволяющим получить мультипликативный эффект в экономике, является реализация государственной программы льготного ипотечного кредитования, в том числе программы "Семейная ипотека", - говорится в сообщении.
Так, Общероссийский Народный фронт предложил дополнить возможностью приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости на всей территории РФ семьями, воспитывающими детей-инвалидов.
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"Для указанной категории российских семей крайне важно обеспечение оказания необходимой медицинской помощи, в том числе амбулаторной по месту жительства. При этом близость месторасположения жилья к учреждениям здравоохранения является преимущественным критерием при выборе места жительства указанных семей. Важно отметить, что данному критерию в большинстве случаев удовлетворяет именно вторичное жилье, поскольку строительство новостроек рядом с медицинскими учреждениями во многих населенных пунктах не осуществляется", - говорится в сообщении.
Кроме того, Народный фронт просит Мишустина предоставлять льготной жилищный кредит либо снижение платежной нагрузки по имеющемуся ипотечному кредиту для многодетных семей, воспитывающих детей до 2018 года рождения. Оказание такой поддержки позволит многодетным семьям сократить затраты на выплаты по кредиту и направить дополнительные средства на развитие и образование детей, пояснили в ОНФ.
"Дополнить требования законодательства РФ обязательством кредитора по приведению условий действующих ипотечных кредитов для семей с детьми при соответствии жизненной ситуации условиям программы "Семейная ипотека" к условиям указанной программы (снижение процентной ставки) путем заключения дополнительного соглашения к кредитному договору либо рефинансирования имеющегося кредита при условии снижения совокупного уровня дохода домохозяйства по сравнению с уровнем дохода по состоянию на дату получения кредита", - добавили в ОНФ.
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При этом подобная поддержка не должна приводить к переоценке качества кредита, отметили активисты. Уточняется, что в настоящее время от граждан поступает значительное количество обращений об отказе ряда кредиторов от приведения условий имеющихся ипотечных кредитов к условиям программы "Семейная ипотека" в связи со снижением уровня дохода указанных семей.
"Такие решения принимаются кредиторами, как правило, в связи с несоответствием значения показателя "платеж-доход" требованиям, предъявляемым кредитными организациями. Важно отметить, что снижение процентной ставки на условиях программы в случае временного снижения уровня дохода домохозяйства при соблюдении платежной дисциплины по кредиту может способствовать восстановлению финансового положения семей с детьми при временном снижении уровня дохода", - подчеркнули в ОНФ.
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