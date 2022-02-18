https://ria.ru/20220218/ipoteka-1773480616.html

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке - РИА Новости, 18.02.2022

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт — до 11,3%, сообщается на сайте кредитной организации. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T08:44

2022-02-18T08:44

2022-02-18T14:04

ипотека

экономика

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сбербанк россии

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт — до 11,3%, сообщается на сайте кредитной организации.Аналогичное решение руководство компании приняло в начале месяца. В Сбербанке связывают новый рост с принятым на прошлой неделе решением Центробанка повысить ключевую ставку до 9,5%. При этом ставки на крупные кредиты сейчас чуть меньше, чем по двум базовым программам — 10,9% годовых, ее можно получить для кредита от шести миллионов рублей с первоначальным взносом от 20% включительно."Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений. Кроме того, в банке работают и другие программы поддержки, действуют выгодные условия и сниженная ставка при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда, а также по кредиту по двум документам. Банк сохраняет возможность для населения приобрести жилье в ипотеку по ставке ниже базовой", — сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.В кредитной организации также заявили, что повысили ставки по вкладам для поддержки клиентов в условиях растущей инфляции. На прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку до 9,5% — это максимальный показатель с марта 2017 года. Прошлой весной ЦБ перешел к нормализации денежно-кредитной политики, постепенно увеличивая ставку и доведя ее к концу года до 8,5 процента годовых. Это решение призвано замедлить темпы инфляции.

https://realty.ria.ru/20220218/ipoteka-1773513698.html

https://realty.ria.ru/20220217/ipoteka-1773329712.html

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ипотека, экономика, россия, сбербанк россии