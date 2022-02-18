https://ria.ru/20220218/invalidnost-1773491424.html

Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности

Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности - РИА Новости, 18.02.2022

Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности

Правительство РФ продлило до 1 июля упрощенный порядок установления инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:05

2022-02-18T10:05

2022-02-18T10:05

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 июля упрощенный порядок установления инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, сообщили в пресс-службе кабмина."Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года... Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлевается упрощённый порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Их размер зависит от степени утраты трудоспособности", - говорится в сообщении.Уточняется, что порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность и назначать программу реабилитации без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы."Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 16 февраля.Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса. Срок их действия заканчивался 1 марта. Продление упрощённых порядков позволит минимизировать контакты и уменьшить риск заражения.

https://ria.ru/20211211/deti-1763309222.html

https://ria.ru/20211203/rabota-1761947836.html

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общество, михаил мишустин, россия, правительство рф