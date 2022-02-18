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Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности
Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности - РИА Новости, 18.02.2022
Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности
Правительство РФ продлило до 1 июля упрощенный порядок установления инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:05
2022-02-18T10:05
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 июля упрощенный порядок установления инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, сообщили в пресс-службе кабмина."Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года... Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлевается упрощённый порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Их размер зависит от степени утраты трудоспособности", - говорится в сообщении.Уточняется, что порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность и назначать программу реабилитации без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы."Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 16 февраля.Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса. Срок их действия заканчивался 1 марта. Продление упрощённых порядков позволит минимизировать контакты и уменьшить риск заражения.
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общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
10:05 18.02.2022
 
Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности

Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 июля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 июля упрощенный порядок установления инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года... Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлевается упрощённый порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Их размер зависит от степени утраты трудоспособности", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность и назначать программу реабилитации без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы.
"Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 16 февраля.
Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса. Срок их действия заканчивался 1 марта. Продление упрощённых порядков позволит минимизировать контакты и уменьшить риск заражения.
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