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В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде
В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде - РИА Новости, 18.02.2022
В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде
Суд в Индии приговорил к смерти 38 обвиняемых по делу о взрывах бомб в городе Ахмедабад в 2008 году, когда погибли почти 60 человек, сообщает телеканал India TV РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:02
2022-02-18T10:02
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев – РИА Новости. Суд в Индии приговорил к смерти 38 обвиняемых по делу о взрывах бомб в городе Ахмедабад в 2008 году, когда погибли почти 60 человек, сообщает телеканал India TV со ссылкой на решение суда.На прошлой неделе суд признал 49 человек виновными в серии взрывов в Ахмедабаде. Обвиняемые по этому делу были признаны виновными по статьям убийство, покушение на убийство, подстрекательство к мятежу, разжигание вражды между различными группами на религиозной почве и нарушении различных разделов закона о противоправных действиях и закона о борьбе с терроризмом."Специальный суд в Ахмедабаде в пятницу вынес смертный приговор 38 из 49 осужденных по делу о серийном взрыве бомбы в Ахмедабаде в 2008 году. Оставшиеся 11 человек приговорены к пожизненному заключению", - сообщил телеканал.В июле 2008 года в Ахмедабаде с разницей в считанные минуты прогремели 22 взрыва. Жертвами теракта стали 56 человек, более 200 получили ранения. На следующий день полиция обнаружила в расположенном южнее городе Сурат более 10 неразорвавшихся бомб. Ответственность за теракты взяла тогда на себя группировка "Индийские моджахеды".Судебный процесс по этому громкому делу начался в 2009 году и первоначально из соображений безопасности проходил в центральной тюрьме Ахмедабада, позже разбирательство проводилось в основном посредством видеоконференцсвязи. Как отмечает телеканал, в 2013 году ряд обвиняемых попытались сбежать, прорыв почти 65-метровый тоннель.
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в мире, индия
10:02 18.02.2022
 
В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде

В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде в 2008 году

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев – РИА Новости. Суд в Индии приговорил к смерти 38 обвиняемых по делу о взрывах бомб в городе Ахмедабад в 2008 году, когда погибли почти 60 человек, сообщает телеканал India TV со ссылкой на решение суда.
На прошлой неделе суд признал 49 человек виновными в серии взрывов в Ахмедабаде. Обвиняемые по этому делу были признаны виновными по статьям убийство, покушение на убийство, подстрекательство к мятежу, разжигание вражды между различными группами на религиозной почве и нарушении различных разделов закона о противоправных действиях и закона о борьбе с терроризмом.
"Специальный суд в Ахмедабаде в пятницу вынес смертный приговор 38 из 49 осужденных по делу о серийном взрыве бомбы в Ахмедабаде в 2008 году. Оставшиеся 11 человек приговорены к пожизненному заключению", - сообщил телеканал.
В июле 2008 года в Ахмедабаде с разницей в считанные минуты прогремели 22 взрыва. Жертвами теракта стали 56 человек, более 200 получили ранения. На следующий день полиция обнаружила в расположенном южнее городе Сурат более 10 неразорвавшихся бомб. Ответственность за теракты взяла тогда на себя группировка "Индийские моджахеды".
Судебный процесс по этому громкому делу начался в 2009 году и первоначально из соображений безопасности проходил в центральной тюрьме Ахмедабада, позже разбирательство проводилось в основном посредством видеоконференцсвязи. Как отмечает телеканал, в 2013 году ряд обвиняемых попытались сбежать, прорыв почти 65-метровый тоннель.
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