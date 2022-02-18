https://ria.ru/20220218/immunitet-1773597858.html
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента - РИА Новости, 18.02.2022
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 61,3%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:13
2022-02-18T16:13
2022-02-18T16:13
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 61,3%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.Неделей ранее этот показатель составлял 66,5%.Всего вакцинированы от коронавируса более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом почти 5 миллионов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/vaktsina-1773560632.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 61,3 процента