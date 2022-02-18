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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/immunitet-1773597858.html
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента - РИА Новости, 18.02.2022
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 61,3%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:13
2022-02-18T16:13
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 61,3%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.Неделей ранее этот показатель составлял 66,5%.Всего вакцинированы от коронавируса более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом почти 5 миллионов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/vaktsina-1773560632.html
московская область (подмосковье)
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
16:13 18.02.2022
 
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 61,3 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 61,3%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.
Неделей ранее этот показатель составлял 66,5%.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:00Сказано в эфире
Специалист рассказала, как работает назальная вакцина от коронавируса
Всего вакцинированы от коронавируса более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом почти 5 миллионов.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
 
 
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