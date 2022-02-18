https://ria.ru/20220218/immunitet-1773597858.html

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента - РИА Новости, 18.02.2022

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье снизился до 61,3 процента

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 61,3%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:13

2022-02-18T16:13

2022-02-18T16:13

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 61,3%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.Неделей ранее этот показатель составлял 66,5%.Всего вакцинированы от коронавируса более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом почти 5 миллионов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/vaktsina-1773560632.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)