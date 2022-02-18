https://ria.ru/20220218/immunitet-1773462891.html

Какая болезнь может стереть память иммунной системы

Врач рассказала, какое заболевание может стереть память иммунной системы - РИА Новости, 18.02.2022

Какая болезнь может стереть память иммунной системы

Косвенной причиной повторного заражения COVID-19 могут стать последствия одного заболевания, которое приводит к утрате иммунной системой "памяти" о перенесенных РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T02:08

2022-02-18T02:08

2022-02-18T02:08

коронавирус covid-19

иммунитет

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Косвенной причиной повторного заражения COVID-19 могут стать последствия одного заболевания, которое приводит к утрате иммунной системой "памяти" о перенесенных инфекциях, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Белла Шамгунова.Перенесший вирусную инфекцию человек обычно на какое-то время приобретает к ней иммунитет, то же самое происходит в результате вакцинации. Однако корь может вызывать "амнезию" иммунной системы, предупредила доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.Вирус кори может лишить человека иммунной защиты от других инфекций приблизительно на три года, добавила она. Влияние подобной "амнезии" на восприимчивость человека к коронавирусу пока недостаточно изучено, однако можно предположить, что и в случае с COVID-19 будет наблюдаться такая же картина, считает врач."Можно сделать логическое заключение, что если пациент перенес COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно", – пояснила Шамгунова.В России детям делают прививку от кори в год и в шесть лет. Если у взрослого человека отсутствуют антитела к вирусу, вызывающему это заболевание, то ему рекомендуется пройти ревакцинацию."Взрослые переносят корь тяжелее (чем дети, – ред.), в случае заболевания есть вероятность, что будет повреждена респираторная система – это тяжелые пневмонии, как коревые, так и вторичные, бактериальные. Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт", – отметила Белла Шамгунова в интервью радио Sputnik.В случае вспышек кори медики проводят иммунологические тесты среди всех, кто контактировал с заболевшими, продолжила она. Те, у кого при этом не обнаруживают антител к вирусу, получают противокоревой иммуноглобулин или же проходят вакцинацию, заключила врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/dieta-1769042702.html

https://ria.ru/20220120/omikron-1768767582.html

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коронавирус covid-19, иммунитет, здоровье - общество