https://ria.ru/20220218/immunitet-1773462891.html
Какая болезнь может стереть память иммунной системы
Врач рассказала, какое заболевание может стереть память иммунной системы - РИА Новости, 18.02.2022
Какая болезнь может стереть память иммунной системы
Косвенной причиной повторного заражения COVID-19 могут стать последствия одного заболевания, которое приводит к утрате иммунной системой "памяти" о перенесенных РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:08
2022-02-18T02:08
2022-02-18T02:08
коронавирус covid-19
иммунитет
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/55/1555905507_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_dc2861ca9cb88bd4daf986f0ad1cfb6d.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Косвенной причиной повторного заражения COVID-19 могут стать последствия одного заболевания, которое приводит к утрате иммунной системой "памяти" о перенесенных инфекциях, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Белла Шамгунова.Перенесший вирусную инфекцию человек обычно на какое-то время приобретает к ней иммунитет, то же самое происходит в результате вакцинации. Однако корь может вызывать "амнезию" иммунной системы, предупредила доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.Вирус кори может лишить человека иммунной защиты от других инфекций приблизительно на три года, добавила она. Влияние подобной "амнезии" на восприимчивость человека к коронавирусу пока недостаточно изучено, однако можно предположить, что и в случае с COVID-19 будет наблюдаться такая же картина, считает врач."Можно сделать логическое заключение, что если пациент перенес COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно", – пояснила Шамгунова.В России детям делают прививку от кори в год и в шесть лет. Если у взрослого человека отсутствуют антитела к вирусу, вызывающему это заболевание, то ему рекомендуется пройти ревакцинацию."Взрослые переносят корь тяжелее (чем дети, – ред.), в случае заболевания есть вероятность, что будет повреждена респираторная система – это тяжелые пневмонии, как коревые, так и вторичные, бактериальные. Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт", – отметила Белла Шамгунова в интервью радио Sputnik.В случае вспышек кори медики проводят иммунологические тесты среди всех, кто контактировал с заболевшими, продолжила она. Те, у кого при этом не обнаруживают антител к вирусу, получают противокоревой иммуноглобулин или же проходят вакцинацию, заключила врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/dieta-1769042702.html
https://ria.ru/20220120/omikron-1768767582.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/55/1555905507_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_923e5f4b8de40bdca702166f7950e821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, иммунитет, здоровье - общество
Врач рассказала, какое заболевание может стереть память иммунной системы
Врач Шамгунова предупредила, что корь может вызвать повторное заражение коронавирусом
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Косвенной причиной повторного заражения COVID-19 могут стать последствия одного заболевания, которое приводит к утрате иммунной системой "памяти" о перенесенных инфекциях, рассказала
в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Белла Шамгунова.
Перенесший вирусную инфекцию человек обычно на какое-то время приобретает к ней иммунитет, то же самое происходит в результате вакцинации. Однако корь может вызывать "амнезию" иммунной системы, предупредила доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.
"Коревая амнезия – особое состояние, которое развивается у пациентов после заболевания корью. Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты – это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях. Корь подавляет эти клетки памяти, истощает их, стирает, таким образом человек, который перенес корь, в дальнейшем теряет свой иммунный репертуар, который защищал его от других инфекций", – уточнила Шамгунова.
Вирус кори может лишить человека иммунной защиты от других инфекций приблизительно на три года, добавила она. Влияние подобной "амнезии" на восприимчивость человека к коронавирусу пока недостаточно изучено, однако можно предположить, что и в случае с COVID-19 будет наблюдаться такая же картина, считает врач.
"Можно сделать логическое заключение, что если пациент перенес COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно", – пояснила Шамгунова.
В России детям делают прививку от кори в год и в шесть лет. Если у взрослого человека отсутствуют антитела к вирусу, вызывающему это заболевание, то ему рекомендуется пройти ревакцинацию.
"Взрослые переносят корь тяжелее (чем дети, – ред.), в случае заболевания есть вероятность, что будет повреждена респираторная система – это тяжелые пневмонии, как коревые, так и вторичные, бактериальные. Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт", – отметила Белла Шамгунова в интервью радио Sputnik.
В случае вспышек кори медики проводят иммунологические тесты среди всех, кто контактировал с заболевшими, продолжила она. Те, у кого при этом не обнаруживают антител к вирусу, получают противокоревой иммуноглобулин или же проходят вакцинацию, заключила врач.