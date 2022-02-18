https://ria.ru/20220218/grifony-1773506867.html
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера - РИА Новости, 18.02.2022
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Сюда приезжают, чтобы загадать желание (а кто-то - с тайной надеждой попасть во временной портал). Одна из старейших аптек Петербурга - аптека Пеля - еще с 19-го века была окутана легендами. Якобы аптекарь Пель был алхимиком и помог Менделееву заглянуть в будущее. А соседи слышали, как ночами здесь летают невидимые грифоны.
2022-02-18T12:00
2022-02-18T12:00
2022-02-18T12:00
какая-то мистика
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773506214_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_f7505d2a896104c050f3ba370ec9d53b.jpg
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Сюда приезжают, чтобы загадать желание (а кто-то - с тайной надеждой попасть во временной портал). Одна из старейших аптек Петербурга - аптека Пеля - еще с 19-го века была окутана легендами. Якобы аптекарь Пель был алхимиком и помог Менделееву заглянуть в будущее. А соседи слышали, как ночами здесь летают невидимые грифоны.
audio/mpeg
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Сюда приезжают, чтобы загадать желание (а кто-то - с тайной надеждой попасть во временной портал). Одна из старейших аптек Петербурга - аптека Пеля - еще с 19-го века была окутана легендами. Якобы аптекарь Пель был алхимиком и помог Менделееву заглянуть в будущее. А соседи слышали, как ночами здесь летают невидимые грифоны.
audio/mpeg
Как на грифонов жаловались в петербургскую полицию (и что обнаружили стражи порядка)? Почему о Пеле возникли слухи, что он открыл секрет бессмертия? И как возникло поверье, что цифры на башне у аптеки складываются в “код вселенной”? Разбираемся вместе с экскурсоводом Музея-аптеки доктора Пеля и Башни Грифонов Виктором Полиектовым.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773506214_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_8e6ff011cfa28db827ce85bdefd97f4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Сюда приезжают, чтобы загадать желание (а кто-то - с тайной надеждой попасть во временной портал). Одна из старейших аптек Петербурга - аптека Пеля - еще с 19-го века была окутана легендами. Якобы аптекарь Пель был алхимиком и помог Менделееву заглянуть в будущее. А соседи слышали, как ночами здесь летают невидимые грифоны.