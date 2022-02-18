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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20220218/grifony-1773506867.html
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера - РИА Новости, 18.02.2022
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Сюда приезжают, чтобы загадать желание (а кто-то - с тайной надеждой попасть во временной портал). Одна из старейших аптек Петербурга - аптека Пеля - еще с 19-го века была окутана легендами. Якобы аптекарь Пель был алхимиком и помог Менделееву заглянуть в будущее. А соседи слышали, как ночами здесь летают невидимые грифоны.
2022-02-18T12:00
2022-02-18T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Сюда приезжают, чтобы загадать желание (а кто-то - с тайной надеждой попасть во временной портал). Одна из старейших аптек Петербурга - аптека Пеля - еще с 19-го века была окутана легендами. Якобы аптекарь Пель был алхимиком и помог Менделееву заглянуть в будущее. А соседи слышали, как ночами здесь летают невидимые грифоны.
audio/mpeg
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
Сюда приезжают, чтобы загадать желание (а кто-то - с тайной надеждой попасть во временной портал). Одна из старейших аптек Петербурга - аптека Пеля - еще с 19-го века была окутана легендами. Якобы аптекарь Пель был алхимиком и помог Менделееву заглянуть в будущее. А соседи слышали, как ночами здесь летают невидимые грифоны.
audio/mpeg
Как на грифонов жаловались в петербургскую полицию (и что обнаружили стражи порядка)? Почему о Пеле возникли слухи, что он открыл секрет бессмертия? И как возникло поверье, что цифры на башне у аптеки складываются в “код вселенной”? Разбираемся вместе с экскурсоводом Музея-аптеки доктора Пеля и Башни Грифонов Виктором Полиектовым.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 18.02.2022
 

Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера

Какая-то мистика
Грифоны, алхимия и бессмертие. Чем известна самая загадочная аптека Питера
12:00
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Сюда приезжают, чтобы загадать желание (а кто-то - с тайной надеждой попасть во временной портал). Одна из старейших аптек Петербурга - аптека Пеля - еще с 19-го века была окутана легендами. Якобы аптекарь Пель был алхимиком и помог Менделееву заглянуть в будущее. А соседи слышали, как ночами здесь летают невидимые грифоны.
Как на грифонов жаловались в петербургскую полицию (и что обнаружили стражи порядка)? Почему о Пеле возникли слухи, что он открыл секрет бессмертия? И как возникло поверье, что цифры на башне у аптеки складываются в “код вселенной”? Разбираемся вместе с экскурсоводом Музея-аптеки доктора Пеля и Башни Грифонов Виктором Полиектовым.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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