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В Госдепе рассказали, когда может состояться встреча Блинкена и Лаврова
В Госдепе рассказали, когда может состояться встреча Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 18.02.2022
В Госдепе рассказали, когда может состояться встреча Блинкена и Лаврова
Госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели, сообщил Госдеп. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T05:34
2022-02-18T05:35
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели, сообщил Госдеп."Мы будем продолжать координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами и добиваться дальнейшего взаимодействия с Россией через Совет Россия-НАТО и ОБСЕ", - подчеркнул представитель ведомства.Прайс констатировал, что эскалация ситуации вокруг Украины показала бы отсутствие серьезных намерений на дипломатическую работу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, сша
05:34 18.02.2022 (обновлено: 05:35 18.02.2022)
 
В Госдепе рассказали, когда может состояться встреча Блинкена и Лаврова

Представитель Госдепа Прайс: встреча Блинкена и Лаврова может состояться через неделю

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели, сообщил Госдеп.
"В своем сегодняшнем выступлении в Совете Безопасности ООН госсекретарь отметил, что, поскольку мы считаем, что единственный ответственный способ разрешения этого кризиса — это дипломатия и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Европе на следующей неделе. В ответ российская сторона предложила даты конца следующей недели, которые мы принимаем, при условии, что не будет вторжения России в Украину", - говорится в комментарии официального представителя госдепа Неда Прайса, переданном РИА Новости пресс-службой ведомства.
"Мы будем продолжать координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами и добиваться дальнейшего взаимодействия с Россией через Совет Россия-НАТО и ОБСЕ", - подчеркнул представитель ведомства.
Прайс констатировал, что эскалация ситуации вокруг Украины показала бы отсутствие серьезных намерений на дипломатическую работу.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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