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В Госдепе рассказали, когда может состояться встреча Блинкена и Лаврова

В Госдепе рассказали, когда может состояться встреча Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 18.02.2022

В Госдепе рассказали, когда может состояться встреча Блинкена и Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели, сообщил Госдеп. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T05:34

2022-02-18T05:34

2022-02-18T05:35

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели, сообщил Госдеп."Мы будем продолжать координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами и добиваться дальнейшего взаимодействия с Россией через Совет Россия-НАТО и ОБСЕ", - подчеркнул представитель ведомства.Прайс констатировал, что эскалация ситуации вокруг Украины показала бы отсутствие серьезных намерений на дипломатическую работу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/lavrov-1773330652.html

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