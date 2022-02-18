05:34 18.02.2022 (обновлено: 05:35 18.02.2022)
В Госдепе рассказали, когда может состояться встреча Блинкена и Лаврова
Представитель Госдепа Прайс: встреча Блинкена и Лаврова может состояться через неделю
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели, сообщил Госдеп.
"В своем сегодняшнем выступлении в Совете Безопасности ООН госсекретарь отметил, что, поскольку мы считаем, что единственный ответственный способ разрешения этого кризиса — это дипломатия и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Европе на следующей неделе. В ответ российская сторона предложила даты конца следующей недели, которые мы принимаем, при условии, что не будет вторжения России в Украину", - говорится в комментарии официального представителя госдепа Неда Прайса, переданном РИА Новости пресс-службой ведомства.
"Мы будем продолжать координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами и добиваться дальнейшего взаимодействия с Россией через Совет Россия-НАТО и ОБСЕ", - подчеркнул представитель ведомства.
Прайс констатировал, что эскалация ситуации вокруг Украины показала бы отсутствие серьезных намерений на дипломатическую работу.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.