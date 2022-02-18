https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773695015.html

Эвакуацию из Горловки проведут пассажирскими составами

Эвакуацию из Горловки проведут пассажирскими составами - РИА Новости, 18.02.2022

Эвакуацию из Горловки проведут пассажирскими составами

Эвакуация людей из донецкой Горловки в субботу будет осуществляться пассажирскими составами, сообщил глава администрации города Иван Приходько. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:00

2022-02-18T23:00

2022-02-18T23:00

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773686700_0:88:3067:1813_1920x0_80_0_0_872ef46f48043c6285c16a9efe991d9b.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эвакуация людей из донецкой Горловки в субботу будет осуществляться пассажирскими составами, сообщил глава администрации города Иван Приходько.Приходько в обращении к горловчанам привел список мест сбора и посадки для эвакуации, добавив, что отправка автобусов запланирована на 10.30 субботы, 19 февраля."Кроме того, 19 февраля в 11.03 и в 16.30 с железнодорожной станции "Горловка" эвакуация будет осуществляться пассажирскими составами. Время подачи поездов для посадки - 10.30 и 16.00", - подчеркивается в заявлении, размещенном в Telegram-канале Приходько.В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773685509.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию