https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773695015.html
Эвакуацию из Горловки проведут пассажирскими составами
Эвакуацию из Горловки проведут пассажирскими составами - РИА Новости, 18.02.2022
Эвакуацию из Горловки проведут пассажирскими составами
Эвакуация людей из донецкой Горловки в субботу будет осуществляться пассажирскими составами, сообщил глава администрации города Иван Приходько. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:00
2022-02-18T23:00
2022-02-18T23:00
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донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эвакуация людей из донецкой Горловки в субботу будет осуществляться пассажирскими составами, сообщил глава администрации города Иван Приходько.Приходько в обращении к горловчанам привел список мест сбора и посадки для эвакуации, добавив, что отправка автобусов запланирована на 10.30 субботы, 19 февраля."Кроме того, 19 февраля в 11.03 и в 16.30 с железнодорожной станции "Горловка" эвакуация будет осуществляться пассажирскими составами. Время подачи поездов для посадки - 10.30 и 16.00", - подчеркивается в заявлении, размещенном в Telegram-канале Приходько.В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773685509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Эвакуацию из Горловки проведут пассажирскими составами
Эвакуацию из Горловки проведут в субботу пассажирскими составами