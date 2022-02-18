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Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу
Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу - РИА Новости, 18.02.2022
Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу
Первый канал в эфире в пятницу покажет новый сезон супершоу "Голос.Дети", говорится в пресс-релизе Первого канала. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:45
2022-02-18T12:45
2022-02-18T12:59
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый канал в эфире в пятницу покажет новый сезон супершоу "Голос.Дети", говорится в пресс-релизе Первого канала."Сегодня в эфире Первого стартует долгожданный новый сезон супершоу "Голос.Дети", - говорится в сообщении.Отмечается, что начало в 21:30."Юные исполнители со всей России и из-за рубежа, прошедшие сито предварительного отбора, выступят на "слепых прослушиваниях" перед наставниками команд – Егором Кридом, Полиной Гагариной и Василием Вакуленко (Бастой)", - завершается в сообщении.
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егор крид, россия, полина гагарина, новости культуры
12:45 18.02.2022 (обновлено: 12:59 18.02.2022)
Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу
Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу на Первом канале