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Шоубиз
https://ria.ru/20220218/golos-1773536978.html
Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу
Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу - РИА Новости, 18.02.2022
Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу
Первый канал в эфире в пятницу покажет новый сезон супершоу "Голос.Дети", говорится в пресс-релизе Первого канала. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:45
2022-02-18T12:59
егор крид
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полина гагарина
шоубиз
новости культуры
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый канал в эфире в пятницу покажет новый сезон супершоу "Голос.Дети", говорится в пресс-релизе Первого канала."Сегодня в эфире Первого стартует долгожданный новый сезон супершоу "Голос.Дети", - говорится в сообщении.Отмечается, что начало в 21:30."Юные исполнители со всей России и из-за рубежа, прошедшие сито предварительного отбора, выступят на "слепых прослушиваниях" перед наставниками команд – Егором Кридом, Полиной Гагариной и Василием Вакуленко (Бастой)", - завершается в сообщении.
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егор крид, россия, полина гагарина, новости культуры
12:45 18.02.2022 (обновлено: 12:59 18.02.2022)
 
Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу

Новый сезон "Голос.Дети" покажут в пятницу на Первом канале

© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeШоу "Голос.Дети"
Шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
Шоу "Голос.Дети" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый канал в эфире в пятницу покажет новый сезон супершоу "Голос.Дети", говорится в пресс-релизе Первого канала.
"Сегодня в эфире Первого стартует долгожданный новый сезон супершоу "Голос.Дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало в 21:30.
"Юные исполнители со всей России и из-за рубежа, прошедшие сито предварительного отбора, выступят на "слепых прослушиваниях" перед наставниками команд – Егором Кридом, Полиной Гагариной и Василием Вакуленко (Бастой)", - завершается в сообщении.
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