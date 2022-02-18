22:13 18.02.2022 (обновлено: 22:28 18.02.2022)
В Германии повысили уровень готовности войск
В Германии повысили уровень готовности войск на случай эскалации
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации, говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ.
"По запросу главнокомандующего объединёнными силами в Европе генерала Волтерса и тесной координации с союзниками федеральное правительство повысило уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера. <…> За этой мерой никоим образом не следует переброска, речь идет о подготовительных мерах, чтобы в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО снизить время для достижения состояния готовности к переброске", - говорится в релизе.
Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что "федеральное правительство таким образом остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении России - внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу".
Опубликовано: Дарья Буймова