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В Германии повысили уровень готовности войск
В Германии повысили уровень готовности войск - РИА Новости, 18.02.2022
В Германии повысили уровень готовности войск
Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:13
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россия
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нато
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации, говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ."По запросу главнокомандующего объединёнными силами в Европе генерала Волтерса и тесной координации с союзниками федеральное правительство повысило уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера. &lt;…&gt; За этой мерой никоим образом не следует переброска, речь идет о подготовительных мерах, чтобы в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО снизить время для достижения состояния готовности к переброске", - говорится в релизе.Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что "федеральное правительство таким образом остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении России - внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу".
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германия, в мире, россия, европа, нато
22:13 18.02.2022 (обновлено: 22:28 18.02.2022)
 
В Германии повысили уровень готовности войск

В Германии повысили уровень готовности войск на случай эскалации

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации, говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ.
"По запросу главнокомандующего объединёнными силами в Европе генерала Волтерса и тесной координации с союзниками федеральное правительство повысило уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера. <…> За этой мерой никоим образом не следует переброска, речь идет о подготовительных мерах, чтобы в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО снизить время для достижения состояния готовности к переброске", - говорится в релизе.
Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что "федеральное правительство таким образом остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении России - внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу".
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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