https://ria.ru/20220218/germaniya-1773689429.html

В Германии повысили уровень готовности войск

В Германии повысили уровень готовности войск - РИА Новости, 18.02.2022

В Германии повысили уровень готовности войск

Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:13

2022-02-18T22:13

2022-02-18T22:28

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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации, говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ."По запросу главнокомандующего объединёнными силами в Европе генерала Волтерса и тесной координации с союзниками федеральное правительство повысило уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера. <…> За этой мерой никоим образом не следует переброска, речь идет о подготовительных мерах, чтобы в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО снизить время для достижения состояния готовности к переброске", - говорится в релизе.Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что "федеральное правительство таким образом остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении России - внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу".

https://ria.ru/20220218/donbass-1773682359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, в мире, россия, европа, нато