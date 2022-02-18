https://ria.ru/20220218/geraldika-1773497734.html

Путин поприветствовал участников конференции по геральдике

Путин поприветствовал участников конференции по геральдике - РИА Новости, 18.02.2022

Путин поприветствовал участников конференции по геральдике

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников конференции, посвященной государственной геральдической службе, и отметил значимый вклад... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:36

2022-02-18T10:36

2022-02-18T10:36

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников конференции, посвященной государственной геральдической службе, и отметил значимый вклад Геральдического совета в создание нормативной базы и становление символов российской государственности, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отрадно, что 30 лет назад для укрепления исторической связи времен и поколений, формирования и реализации единой государственной политики в сфере геральдики был образован Геральдический совет при президенте Российской Федерации. За прошедшие годы он внес значимый вклад в создание соответствующей нормативной базы, в становление важнейших символов российской государственности и практики их использования", - сказал президент.Путин также отметил творческую деятельность совета, в которой отразились традиции народа и его самобытная культура, первозданная красота российской природы. Конференция проводится в связи с 300-летием учреждения и 30-летием восстановления государственной геральдической службы."Сегодня Геральдический совет при президенте Российской Федерации проводит большую научно-исследовательскую, методическую, просветительскую работу. Уверен, вы и впредь будете добросовестно трудиться, успешно решать поставленные задачи", - заключил президент.

https://ria.ru/20210822/gossimvoly-1746209553.html

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владимир путин, россия, общество