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Путин поприветствовал участников конференции по геральдике
Путин поприветствовал участников конференции по геральдике - РИА Новости, 18.02.2022
Путин поприветствовал участников конференции по геральдике
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников конференции, посвященной государственной геральдической службе, и отметил значимый вклад... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:36
2022-02-18T10:36
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников конференции, посвященной государственной геральдической службе, и отметил значимый вклад Геральдического совета в создание нормативной базы и становление символов российской государственности, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отрадно, что 30 лет назад для укрепления исторической связи времен и поколений, формирования и реализации единой государственной политики в сфере геральдики был образован Геральдический совет при президенте Российской Федерации. За прошедшие годы он внес значимый вклад в создание соответствующей нормативной базы, в становление важнейших символов российской государственности и практики их использования", - сказал президент.Путин также отметил творческую деятельность совета, в которой отразились традиции народа и его самобытная культура, первозданная красота российской природы. Конференция проводится в связи с 300-летием учреждения и 30-летием восстановления государственной геральдической службы."Сегодня Геральдический совет при президенте Российской Федерации проводит большую научно-исследовательскую, методическую, просветительскую работу. Уверен, вы и впредь будете добросовестно трудиться, успешно решать поставленные задачи", - заключил президент.
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владимир путин, россия, общество
10:36 18.02.2022
 
Путин поприветствовал участников конференции по геральдике

Президент Путин отметил вклад Геральдического совета в создание базы символов России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников конференции, посвященной государственной геральдической службе, и отметил значимый вклад Геральдического совета в создание нормативной базы и становление символов российской государственности, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что 30 лет назад для укрепления исторической связи времен и поколений, формирования и реализации единой государственной политики в сфере геральдики был образован Геральдический совет при президенте Российской Федерации. За прошедшие годы он внес значимый вклад в создание соответствующей нормативной базы, в становление важнейших символов российской государственности и практики их использования", - сказал президент.
Путин также отметил творческую деятельность совета, в которой отразились традиции народа и его самобытная культура, первозданная красота российской природы. Конференция проводится в связи с 300-летием учреждения и 30-летием восстановления государственной геральдической службы.
"Сегодня Геральдический совет при президенте Российской Федерации проводит большую научно-исследовательскую, методическую, просветительскую работу. Уверен, вы и впредь будете добросовестно трудиться, успешно решать поставленные задачи", - заключил президент.
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