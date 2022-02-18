https://ria.ru/20220218/genotsid-1773672722.html

Захарова назвала происходящее в Донбассе геноцидом со стороны Киева

Захарова назвала происходящее в Донбассе геноцидом со стороны Киева - РИА Новости, 18.02.2022

Захарова назвала происходящее в Донбассе геноцидом со стороны Киева

Происходящее в Донбассе - это геноцид со стороны Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:03

2022-02-18T20:03

2022-02-18T20:10

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нато

ситуация в днр и лнр

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Происходящее в Донбассе - это геноцид со стороны Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."А теперь западные партнеры позволяют себе усомниться, как Псаки, к сожалению, как и многие другие, даже главы государств, в том, что ситуация там не является той, о которой мы говорим: что там нет массовых захоронений, что это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид. Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный. Может быть, не в таких количественных параметрах, как в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население, когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным?" - сказала она в эфире программы "Своя правда" на НТВ.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе - по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут "использовать" в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.Как сообщил ранее СК РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220218/deti-1773672538.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), нато, ситуация в днр и лнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)