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Антонов обвинил США в циничном отношении к геноциду русских в Донбассе

Антонов обвинил США в циничном отношении к геноциду русских в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

Антонов обвинил США в циничном отношении к геноциду русских в Донбассе

Власти США демонстрируют цинизм высказываниями, отвергающими геноцид русских в Донбассе, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T04:00

2022-02-18T04:00

2022-02-18T07:33

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Власти США демонстрируют цинизм высказываниями, отвергающими геноцид русских в Донбассе, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что для утверждений о геноциде в Донбассе "нет оснований" и такие оценки беспокоят.В этом ряду дипломат также упомянул трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, а виновные до сих пор не наказаны.По словам посла, в этом "прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм". "Получается, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша. Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток", - отметил он. С этой целью, добавил Антонов, Вашингтон "проводит линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания". Американцы, подчеркнул он, не только игнорируют попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и "всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой"."В США должны понимать, что на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены. В этом - залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности", - заключил дипломат.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что размещение украинской артиллерии, запрещенной Минскими соглашениями, близ населенных пунктов Донбасса указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. По его утверждению, украинские власти намерены действовать политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц призвал все стороны придерживаться договоренностей. По словам главы немецкого правительства, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/obstrely-1773458461.html

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/lavrov-1773330652.html

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