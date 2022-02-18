04:00 18.02.2022 (обновлено: 07:33 18.02.2022)
Антонов обвинил США в циничном отношении к геноциду русских в Донбассе
Посол России Антонов назвал циничным отказ США признать геноцид русских в Донбассе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Власти США демонстрируют цинизм высказываниями, отвергающими геноцид русских в Донбассе, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что для утверждений о геноциде в Донбассе "нет оснований" и такие оценки беспокоят.
"Это вызывает возмущение и негодование. Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?", - говорится в заявлении Антонова, размещенного на странице посольства в Facebook.
В этом ряду дипломат также упомянул трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, а виновные до сих пор не наказаны.
По словам посла, в этом "прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм". "Получается, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша. Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток", - отметил он.
С этой целью, добавил Антонов, Вашингтон "проводит линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания". Американцы, подчеркнул он, не только игнорируют попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и "всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой".
"В США должны понимать, что на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены. В этом - залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности", - заключил дипломат.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что размещение украинской артиллерии, запрещенной Минскими соглашениями, близ населенных пунктов Донбасса указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. По его утверждению, украинские власти намерены действовать политико-дипломатическим путем.
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Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц призвал все стороны придерживаться договоренностей. По словам главы немецкого правительства, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.