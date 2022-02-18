Заявки на транзит газа через Украину остались на январском минимуме
Транзит газа через Украину остается минимальным, реверс по "Ямал — Европе" сократился
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу остаются на январском минимуме, при этом реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" скорректировались в сторону уменьшения, свидетельствуют данные операторов ГТС.
По данным "Оператора ГТС Украины", текущие номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на пятницу составляют 49,15 миллиона кубометров. В четверг они были на уровне 50,61 миллиона, в среду фактический транзит газа из РФ составил 53,48 миллиона кубов.
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Транзит газа из России через Украину в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров в сутки). С конца января "Газпром" увеличил прокачку, однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров. С прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня.
"Ямал-Европа" наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, но мощности магистрали остаются невостребованными российской компанией и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод работает в реверсе с конца декабря.
В целом, отопительный сезон в Европе подходит к заключительной фазе, а погода при этом остается мягкой. По данным Meteomatics, на следующей неделе температура воздуха в Западной Европе будет колебаться вокруг аномально высоких отметок. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в понедельник составила 16,7%, во вторник — 20,8%, в среду — 28,6%, в четверг - 27,8%, следует из данных Wind Europe.
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