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Москва будет добиваться честности по гарантиям безопасности, заявил Лавров
Москва будет добиваться честности по гарантиям безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2022
Москва будет добиваться честности по гарантиям безопасности, заявил Лавров
Москва будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности для России, как говорят у нас, "пацан сказал, пацан сделал", заявил в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:12
2022-02-18T14:12
2022-02-18T16:27
россия
нато
сша
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности для России, как говорят у нас, "пацан сказал, пацан сделал", заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет", — отметил Лавров."Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: "пацан сказал — пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — сказал министр в интервью RT.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/otvet-1773410020.html
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россия, нато, сша, в мире, сергей лавров
14:12 18.02.2022 (обновлено: 16:27 18.02.2022)
Москва будет добиваться честности по гарантиям безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров призвал Вашингтон следовать принципу "пацан сказал — пацан сделал"