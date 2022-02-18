https://ria.ru/20220218/garantii-1773564022.html

Москва будет добиваться честности по гарантиям безопасности, заявил Лавров

Москва будет добиваться честности по гарантиям безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2022

Москва будет добиваться честности по гарантиям безопасности, заявил Лавров

Москва будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности для России, как говорят у нас, "пацан сказал, пацан сделал", заявил в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:12

2022-02-18T14:12

2022-02-18T16:27

россия

нато

сша

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности для России, как говорят у нас, "пацан сказал, пацан сделал", заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет", — отметил Лавров."Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: "пацан сказал — пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — сказал министр в интервью RT.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/otvet-1773410020.html

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россия, нато, сша, в мире, сергей лавров