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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о гарантиях для Украины

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о гарантиях для Украины - РИА Новости, 18.02.2022

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о гарантиях для Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева, заявил, что нельзя... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:10

2022-02-18T13:10

2022-02-18T13:42

сергей лавров

россия

сша

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ситуация в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева, заявил, что нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех.Накануне Зеленский заявил о необходимости глобального документа о безопасности с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и Россия."Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. А мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что это как раз тот самый тезис, который Москва отстаивает, и тот самый тезис, который глава МИД РФ Сергей Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и в Европе.

https://ria.ru/20220218/splochenie-1773474338.html

россия

сша

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