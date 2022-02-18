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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о гарантиях для Украины
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о гарантиях для Украины - РИА Новости, 18.02.2022
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о гарантиях для Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева, заявил, что нельзя... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:10
2022-02-18T13:10
2022-02-18T13:42
сергей лавров
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ситуация в днр и лнр
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дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева, заявил, что нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех.Накануне Зеленский заявил о необходимости глобального документа о безопасности с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и Россия."Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. А мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что это как раз тот самый тезис, который Москва отстаивает, и тот самый тезис, который глава МИД РФ Сергей Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и в Европе.
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сергей лавров, россия, сша, москва, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский, украина
13:10 18.02.2022 (обновлено: 13:42 18.02.2022)
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о гарантиях для Украины
Песков: нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы других