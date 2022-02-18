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Пражский суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину
Пражский суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину - РИА Новости, 18.02.2022
Пражский суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину
Горсуд Праги по итогам заседания в пятницу вынес решение, что гражданин РФ Александр Франчетти может быть выдан по запросу на Украину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:40
2022-02-18T15:40
2022-02-18T15:41
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республика крым
задержание россиянина франчетти в чехии
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ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Горсуд Праги по итогам заседания в пятницу вынес решение, что гражданин РФ Александр Франчетти может быть выдан по запросу на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Адам Вениг.Адвокат россиянина Денис Кашицын сообщил РИА Новости, что сторона защиты Франчетти намерена подать апелляцию. Дело может быть передано для рассмотрения в Верховном суде республики. В любом случае окончательный вердикт выносит глава минюста Чехии Павел Блажек.Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
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в мире, россия, чехия, александр франчетти, республика крым, задержание россиянина франчетти в чехии
15:40 18.02.2022 (обновлено: 15:41 18.02.2022)
Пражский суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину
Пражский городской суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину