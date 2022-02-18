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Пражский суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину
Пражский суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину - РИА Новости, 18.02.2022
Пражский суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину
Горсуд Праги по итогам заседания в пятницу вынес решение, что гражданин РФ Александр Франчетти может быть выдан по запросу на Украину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:40
2022-02-18T15:41
в мире
россия
чехия
александр франчетти
республика крым
задержание россиянина франчетти в чехии
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ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Горсуд Праги по итогам заседания в пятницу вынес решение, что гражданин РФ Александр Франчетти может быть выдан по запросу на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Адам Вениг.Адвокат россиянина Денис Кашицын сообщил РИА Новости, что сторона защиты Франчетти намерена подать апелляцию. Дело может быть передано для рассмотрения в Верховном суде республики. В любом случае окончательный вердикт выносит глава минюста Чехии Павел Блажек.Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
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в мире, россия, чехия, александр франчетти, республика крым, задержание россиянина франчетти в чехии
15:40 18.02.2022 (обновлено: 15:41 18.02.2022)
 
Пражский суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину

Пражский городской суд счел возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину

© alexander dzalati/YouTubeАлександр Франчетти. Кадр видео
Александр Франчетти. Кадр видео
© alexander dzalati/YouTube
Александр Франчетти. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Горсуд Праги по итогам заседания в пятницу вынес решение, что гражданин РФ Александр Франчетти может быть выдан по запросу на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Адам Вениг.
"Горсуд Праги на своем заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину", - сказал Вениг.
Адвокат россиянина Денис Кашицын сообщил РИА Новости, что сторона защиты Франчетти намерена подать апелляцию. Дело может быть передано для рассмотрения в Верховном суде республики. В любом случае окончательный вердикт выносит глава минюста Чехии Павел Блажек.
Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
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