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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/feyki-1773470440.html
В России с начала года удалили около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе
В России с начала года удалили около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе - РИА Новости, 18.02.2022
В России с начала года удалили около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе
Около 2,4 тысячи материалов с фейками о коронавирусе было удалено с начала 2022 года, в 2021 году - 6937, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:18
2022-02-18T06:21
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА. 18 фев - РИА Новости. Около 2,4 тысячи материалов с фейками о коронавирусе было удалено с начала 2022 года, в 2021 году - 6937, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Там пояснили, что материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, блокируются на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России.Согласно информации Роскомнадзора, распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа на граждан до 300 тысяч рублей, на юридических лиц до 5 миллионов рублей по статье 13.15 КоАП РФ.Также предусмотрена и административная ответственность за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора в виде административного штрафа для граждан до 100 тысяч рублей, для юридических лиц до 4 миллионов рублей по той же статье КоАП РФ."С 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям", - добавляется в сообщении.Ведомство объяснило, что если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
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россия, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, здоровье - общество
06:18 18.02.2022 (обновлено: 06:21 18.02.2022)
 
В России с начала года удалили около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе

Роскомнадзор: с начала 2022 года удалили около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону"
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник у входа в "красную зону"
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МОСКВА. 18 фев - РИА Новости. Около 2,4 тысячи материалов с фейками о коронавирусе было удалено с начала 2022 года, в 2021 году - 6937, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Там пояснили, что материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, блокируются на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России.
"Всего с начала 2022 года было удалено или заблокировано 2386 материалов с фейками о коронавирусе, в том числе содержащих информацию о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и QR-коды, в 2021 году - 6937", - говорится в сообщении.
Согласно информации Роскомнадзора, распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа на граждан до 300 тысяч рублей, на юридических лиц до 5 миллионов рублей по статье 13.15 КоАП РФ.
Также предусмотрена и административная ответственность за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора в виде административного штрафа для граждан до 100 тысяч рублей, для юридических лиц до 4 миллионов рублей по той же статье КоАП РФ.
"С 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям", - добавляется в сообщении.
Ведомство объяснило, что если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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