https://ria.ru/20220218/evrosoyuz-1773625036.html
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2022
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник
Главы МИД стран Евросоюза на встрече 21 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также европейскую безопасность, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:37
2022-02-18T17:37
2022-02-18T17:38
в мире
евросоюз
украина
дмитрий кулеба
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 21 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также европейскую безопасность, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС."Первый вопрос – это европейская безопасность. Будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Министры также проведут разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказал он.По словам источника, на совещании министры также будут обсуждать иранское ядерное досье, проведут переговоры с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
https://ria.ru/20220218/pomosch-1773571852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, дмитрий кулеба
17:37 18.02.2022 (обновлено: 17:38 18.02.2022)
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник
Источник: главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины и безопасность в Европе