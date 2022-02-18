https://ria.ru/20220218/evrosoyuz-1773625036.html

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2022

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник

Главы МИД стран Евросоюза на встрече 21 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также европейскую безопасность, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:37

2022-02-18T17:37

2022-02-18T17:38

в мире

евросоюз

украина

дмитрий кулеба

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 21 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также европейскую безопасность, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС."Первый вопрос – это европейская безопасность. Будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Министры также проведут разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказал он.По словам источника, на совещании министры также будут обсуждать иранское ядерное досье, проведут переговоры с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

https://ria.ru/20220218/pomosch-1773571852.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, украина, дмитрий кулеба