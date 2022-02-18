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Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2022
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник
Главы МИД стран Евросоюза на встрече 21 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также европейскую безопасность, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:37
2022-02-18T17:38
в мире
евросоюз
украина
дмитрий кулеба
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 21 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также европейскую безопасность, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС."Первый вопрос – это европейская безопасность. Будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Министры также проведут разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказал он.По словам источника, на совещании министры также будут обсуждать иранское ядерное досье, проведут переговоры с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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в мире, евросоюз, украина, дмитрий кулеба
17:37 18.02.2022 (обновлено: 17:38 18.02.2022)
 
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил источник

Источник: главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины и безопасность в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 21 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также европейскую безопасность, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС.
"Первый вопрос – это европейская безопасность. Будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Министры также проведут разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказал он.
По словам источника, на совещании министры также будут обсуждать иранское ядерное досье, проведут переговоры с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 14:45
Премьер Польши призвал ЕС оказать финансовую помощь Украине
Опубликовано: Влада Копылова
 
В миреЕвросоюзУкраинаДмитрий Кулеба
 
 
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