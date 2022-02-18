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Официальный курс евро вырос на две копейки
Официальный курс евро вырос на две копейки - РИА Новости, 18.02.2022
Официальный курс евро вырос на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,81 копейки - до 86,1489 рубля, курс доллара - на 0,92 копейки, до... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:53
2022-02-18T13:53
экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,81 копейки - до 86,1489 рубля, курс доллара - на 0,92 копейки, до 75,7619 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,33 копейки, составив 80,4361 рубля.
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экономика
13:53 18.02.2022
 
Официальный курс евро вырос на две копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на две копейки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,81 копейки - до 86,1489 рубля, курс доллара - на 0,92 копейки, до 75,7619 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,33 копейки, составив 80,4361 рубля.
 
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