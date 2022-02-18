https://ria.ru/20220218/evro-1773558704.html

Официальный курс евро вырос на две копейки

Официальный курс евро вырос на две копейки - РИА Новости, 18.02.2022

Официальный курс евро вырос на две копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,81 копейки - до 86,1489 рубля, курс доллара - на 0,92 копейки, до... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:53

2022-02-18T13:53

2022-02-18T13:53

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7d7c88e5314831901dcf95fcee2773b.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,81 копейки - до 86,1489 рубля, курс доллара - на 0,92 копейки, до 75,7619 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,33 копейки, составив 80,4361 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика