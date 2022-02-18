https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html

В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР

В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР

Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все подготовлено, подобные заявления не делаются на пустом месте, мы всегда поможем своим людям, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:27

2022-02-18T17:27

2022-02-18T17:32

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

денис пушилин

госдума рф

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все подготовлено, подобные заявления не делаются на пустом месте, мы всегда поможем своим людям, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Ростовской области Вячеслав Никонов.ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ."Естественно, что все подготовлено к этому, подобные заявления ведь не делаются на ровном месте. И как депутат от Ростовской области могу подтвердить, что готовность существует. Ясно, что мы всегда поможем своим людям, гражданам или негражданам России, это неважно - все это наши люди, которых надо спасать от возможного геноцида", - заявил он.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773603249.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, госдума рф, вячеслав никонов