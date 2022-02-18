https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html
В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР
В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР
Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все подготовлено, подобные заявления не делаются на пустом месте, мы всегда поможем своим людям, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:27
2022-02-18T17:27
2022-02-18T17:32
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
денис пушилин
госдума рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все подготовлено, подобные заявления не делаются на пустом месте, мы всегда поможем своим людям, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Ростовской области Вячеслав Никонов.ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ."Естественно, что все подготовлено к этому, подобные заявления ведь не делаются на ровном месте. И как депутат от Ростовской области могу подтвердить, что готовность существует. Ясно, что мы всегда поможем своим людям, гражданам или негражданам России, это неважно - все это наши люди, которых надо спасать от возможного геноцида", - заявил он.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773603249.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, госдума рф, вячеслав никонов
17:27 18.02.2022 (обновлено: 17:32 18.02.2022)
В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР
Депутат Никонов: для приема эвакуированных из Донбасса все готово, мы поможем своим людям