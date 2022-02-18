https://ria.ru/20220218/eshelon-1773469782.html

Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений

Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений - РИА Новости, 18.02.2022

Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений

Подразделения ЗВО возвращаются в свои гарнизоны после маневров, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T06:06

2022-02-18T06:06

2022-02-18T09:25

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вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения ЗВО возвращаются в свои гарнизоны после маневров, сообщили журналистам в Минобороны."Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", — сказали в ведомстве.Танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге, длина пути составит около тысячи километров. По прибытии военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.Также еще не завершились, но вышли на финальный этап совместные с Белоруссией маневры "Союзная решимость — 2022". В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.

https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773431357.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772808246.html

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Очередной эшелон танковой армии ЗВО возвращается после учений Очередной воинский эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отправился в часть после учений, сообщили в Минобороны РФ. 2022-02-18T06:06 true PT0M46S

Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. "Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе. Танки и другую гусеничную бронетехнику везут по железной дороге "на расстояние около одной тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве. 2022-02-18T06:06 true PT0M31S

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безопасность, вооруженные силы рф, россия