https://ria.ru/20220218/eshelon-1773469782.html
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений - РИА Новости, 18.02.2022
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений
Подразделения ЗВО возвращаются в свои гарнизоны после маневров, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:06
2022-02-18T06:06
2022-02-18T09:25
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения ЗВО возвращаются в свои гарнизоны после маневров, сообщили журналистам в Минобороны."Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", — сказали в ведомстве.Танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге, длина пути составит около тысячи километров. По прибытии военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.Также еще не завершились, но вышли на финальный этап совместные с Белоруссией маневры "Союзная решимость — 2022". В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.
https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773431357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Очередной эшелон танковой армии ЗВО возвращается после учений
Очередной воинский эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отправился в часть после учений, сообщили в Минобороны РФ.
2022-02-18T06:06
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Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах
Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. "Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе. Танки и другую гусеничную бронетехнику везут по железной дороге "на расстояние около одной тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
06:06 18.02.2022 (обновлено: 09:25 18.02.2022)
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений
Очередной воинский эшелон с техникой танковой армии ЗВО отправился в часть после учений
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения ЗВО возвращаются в свои гарнизоны после маневров, сообщили журналистам в Минобороны.
"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", — сказали в ведомстве.
Танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге, длина пути составит около тысячи километров. По прибытии военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.
В Вооруженных силах Российской Федерации
продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ
.
Те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.
Также еще не завершились, но вышли на финальный этап совместные с Белоруссией маневры "Союзная решимость — 2022".
В Минске
и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.