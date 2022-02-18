Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/eshelon-1773469782.html
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений - РИА Новости, 18.02.2022
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений
Подразделения ЗВО возвращаются в свои гарнизоны после маневров, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:06
2022-02-18T09:25
безопасность
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773481016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ea95f11e160c2e48d6b2553e41dfc9d.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения ЗВО возвращаются в свои гарнизоны после маневров, сообщили журналистам в Минобороны."Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", — сказали в ведомстве.Танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге, длина пути составит около тысячи километров. По прибытии военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.Также еще не завершились, но вышли на финальный этап совместные с Белоруссией маневры "Союзная решимость — 2022". В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.
https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773431357.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772808246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очередной эшелон танковой армии ЗВО возвращается после учений
Очередной воинский эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отправился в часть после учений, сообщили в Минобороны РФ.
2022-02-18T06:06
true
PT0M46S
Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах
Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. "Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе. Танки и другую гусеничную бронетехнику везут по железной дороге "на расстояние около одной тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве.
2022-02-18T06:06
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773481016_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_752a835e68c6f17b2182eaf6b34f5960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, россия
06:06 18.02.2022 (обновлено: 09:25 18.02.2022)
 
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений

Очередной воинский эшелон с техникой танковой армии ЗВО отправился в часть после учений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения ЗВО возвращаются в свои гарнизоны после маневров, сообщили журналистам в Минобороны.
"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", — сказали в ведомстве.
Пересечение Крымского моста эшелоном с военной техникой ЮВО. Кадр видео
Вчера, 20:25
Первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму
Танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге, длина пути составит около тысячи километров. По прибытии военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.
В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.
Те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершаются комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.
Также еще не завершились, но вышли на финальный этап совместные с Белоруссией маневры "Союзная решимость — 2022".
В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.
Боевые машины десанта во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 22:42Авторы
"Союзная решимость" есть, а "вторжения" так и нет
 
БезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала