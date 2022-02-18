https://ria.ru/20220218/dtp-1773488084.html
В ДТП в Алтайском крае погиб полицейский
В ДТП в Алтайском крае погиб полицейский - РИА Новости, 18.02.2022
В ДТП в Алтайском крае погиб полицейский
Сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, погиб в аварии в Алтайском крае, ещё трое человек пострадали, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:39
2022-02-18T09:39
2022-02-18T09:39
происшествия
авто
заринск
алтайский край
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БАРНАУЛ, 18 фев - РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, погиб в аварии в Алтайском крае, ещё трое человек пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.По предварительным данным, сегодня утром водитель фургона Renault Kangoo Express, двигаясь со стороны Заринска в направлении села Кытманово, при обгоне столкнулся на встречке с Mazda Familia. Был и третий участник ДТП - такси без пассажиров, его водитель не пострадал."В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Mazda погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Renault и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь, доставлены в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении."Погибший является сотрудником полиции, находился при исполнении служебных обязанностей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220214/dtp-1772801552.html
https://ria.ru/20220217/kuzbass-1773241885.html
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происшествия, авто, заринск, алтайский край
В ДТП в Алтайском крае погиб полицейский
В ДТП в Алтайском крае погиб полицейский, три человека пострадали
БАРНАУЛ, 18 фев - РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, погиб в аварии в Алтайском крае, ещё трое человек пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным, сегодня утром водитель фургона Renault Kangoo Express, двигаясь со стороны Заринска
в направлении села Кытманово, при обгоне столкнулся на встречке с Mazda Familia. Был и третий участник ДТП - такси без пассажиров, его водитель не пострадал.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Mazda погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Renault и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь, доставлены в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.
"Погибший является сотрудником полиции, находился при исполнении служебных обязанностей", - добавили в пресс-службе.