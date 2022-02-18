https://ria.ru/20220218/dozhd-1773497434.html

В Москве идет первый в 2022 году дождь

В Москве идет первый в 2022 году дождь - РИА Новости, 18.02.2022

В Москве идет первый в 2022 году дождь

Первый в этом году дождь, местами с мокрым снегом, идет практически во всех районах Москвы. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:36

2022-02-18T10:36

2022-02-18T10:36

общество

евгений тишковец

александр синенков

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый в этом году дождь, местами с мокрым снегом, идет практически во всех районах Москвы.Несильный дождь, местами со снежинками наблюдается во всех районах столицы. Сугробы тают, на дорогах образуются лужи и ручьи, капает с крыш.Как рассказал агентству в пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков, дожди будут идти временами на протяжении всего дня."За ночь уже выпало 4 миллиметра осадков ",- отметил синоптик.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, среднесуточная температура в пятницу в Москве по климату будет соответствовать 7 апреля, пройдут дожди.

https://ria.ru/20220218/pogoda-1773467161.html

москва

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общество, евгений тишковец, александр синенков, москва