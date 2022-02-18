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В Москве идет первый в 2022 году дождь
В Москве идет первый в 2022 году дождь - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве идет первый в 2022 году дождь
Первый в этом году дождь, местами с мокрым снегом, идет практически во всех районах Москвы. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:36
2022-02-18T10:36
общество
евгений тишковец
александр синенков
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый в этом году дождь, местами с мокрым снегом, идет практически во всех районах Москвы.Несильный дождь, местами со снежинками наблюдается во всех районах столицы. Сугробы тают, на дорогах образуются лужи и ручьи, капает с крыш.Как рассказал агентству в пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков, дожди будут идти временами на протяжении всего дня."За ночь уже выпало 4 миллиметра осадков ",- отметил синоптик.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, среднесуточная температура в пятницу в Москве по климату будет соответствовать 7 апреля, пройдут дожди.
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общество, евгений тишковец, александр синенков, москва
10:36 18.02.2022
 
В Москве идет первый в 2022 году дождь

В Москве идет первый в 2022 году дождь, местами с мокрым снегом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПочки на ветке и капли дождя
Почки на ветке и капли дождя - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почки на ветке и капли дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый в этом году дождь, местами с мокрым снегом, идет практически во всех районах Москвы.
Несильный дождь, местами со снежинками наблюдается во всех районах столицы. Сугробы тают, на дорогах образуются лужи и ручьи, капает с крыш.
Как рассказал агентству в пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков, дожди будут идти временами на протяжении всего дня.
"За ночь уже выпало 4 миллиметра осадков ",- отметил синоптик.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, среднесуточная температура в пятницу в Москве по климату будет соответствовать 7 апреля, пройдут дожди.
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ОбществоЕвгений ТишковецАлександр СиненковМосква
 
 
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