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В Донецке включили систему гражданской обороны
В Донецке включили систему гражданской обороны - РИА Новости, 18.02.2022
В Донецке включили систему гражданской обороны
Сирена гражданской обороны включилась в Донецке в пятницу, причину местные власти пока не указывали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:23
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ситуация в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Сирена гражданской обороны включилась в Донецке в пятницу, причину местные власти пока не указывали, передает корреспондент РИА Новости.Сирена гражданской обороны включается в Донецке регулярно - раз в два-три месяца, но, как правило, об этом власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предупреждают население заранее.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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Варвара Скокшина
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В Донецке включили сирену гражданской обороны
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ситуация в днр и лнр, в мире
17:23 18.02.2022 (обновлено: 17:35 18.02.2022)
 
В Донецке включили систему гражданской обороны

В Донецке включили систему гражданской обороны

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Сирена гражданской обороны включилась в Донецке в пятницу, причину местные власти пока не указывали, передает корреспондент РИА Новости.
Сирена гражданской обороны включается в Донецке регулярно - раз в два-три месяца, но, как правило, об этом власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предупреждают население заранее.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
17:27
В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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