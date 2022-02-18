17:23 18.02.2022 (обновлено: 17:35 18.02.2022)
В Донецке включили систему гражданской обороны
В Донецке включили систему гражданской обороны
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Сирена гражданской обороны включилась в Донецке в пятницу, причину местные власти пока не указывали, передает корреспондент РИА Новости.
Сирена гражданской обороны включается в Донецке регулярно - раз в два-три месяца, но, как правило, об этом власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предупреждают население заранее.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Опубликовано: Варвара Скокшина