https://ria.ru/20220218/donetsk-1773620134.html

В Донецке включили систему гражданской обороны

В Донецке включили систему гражданской обороны - РИА Новости, 18.02.2022

В Донецке включили систему гражданской обороны

Сирена гражданской обороны включилась в Донецке в пятницу, причину местные власти пока не указывали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:23

2022-02-18T17:23

2022-02-18T17:35

ситуация в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Сирена гражданской обороны включилась в Донецке в пятницу, причину местные власти пока не указывали, передает корреспондент РИА Новости.Сирена гражданской обороны включается в Донецке регулярно - раз в два-три месяца, но, как правило, об этом власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предупреждают население заранее.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, в мире