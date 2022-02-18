https://ria.ru/20220218/donbass-1773699644.html

Крым готов отправить в Донбасс для помощи казаков и волонтеров

Крым готов отправить в Донбасс для помощи казаков и волонтеров - РИА Новости, 18.02.2022

Крым готов отправить в Донбасс для помощи казаков и волонтеров

В Крыму формируются казачьи группы, группы волонтеров и добровольцев, которые готовы выехать в ЛНР и ДНР для помощи, если понадобится, заявил координатор... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:51

2022-02-18T23:51

2022-02-18T23:51

в мире

владимир зеленский

алексей резников

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киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Крыму формируются казачьи группы, группы волонтеров и добровольцев, которые готовы выехать в ЛНР и ДНР для помощи, если понадобится, заявил координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко."Я уверен, что Россия ни в коем случае не даст в обиду своих сограждан и тех, кто сегодня проживает в Донбассе. И крымчане, безусловно, помогут: уже формируются казачьи группы, которые готовы выехать в братские республики, волонтеры, добровольцы. Мы поможем, Крым ни в коем случае не останется в стороне", - сказал Козенко в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773689088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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