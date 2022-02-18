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Крым готов отправить в Донбасс для помощи казаков и волонтеров
Крым готов отправить в Донбасс для помощи казаков и волонтеров - РИА Новости, 18.02.2022
Крым готов отправить в Донбасс для помощи казаков и волонтеров
В Крыму формируются казачьи группы, группы волонтеров и добровольцев, которые готовы выехать в ЛНР и ДНР для помощи, если понадобится, заявил координатор... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:51
2022-02-18T23:51
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Крыму формируются казачьи группы, группы волонтеров и добровольцев, которые готовы выехать в ЛНР и ДНР для помощи, если понадобится, заявил координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко."Я уверен, что Россия ни в коем случае не даст в обиду своих сограждан и тех, кто сегодня проживает в Донбассе. И крымчане, безусловно, помогут: уже формируются казачьи группы, которые готовы выехать в братские республики, волонтеры, добровольцы. Мы поможем, Крым ни в коем случае не останется в стороне", - сказал Козенко в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773689088.html
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, республика крым
23:51 18.02.2022
 
Крым готов отправить в Донбасс для помощи казаков и волонтеров

В Крыму формируются группы казаков и добровольцев, которые готовы выехать в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Крыму формируются казачьи группы, группы волонтеров и добровольцев, которые готовы выехать в ЛНР и ДНР для помощи, если понадобится, заявил координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.
"Я уверен, что Россия ни в коем случае не даст в обиду своих сограждан и тех, кто сегодня проживает в Донбассе. И крымчане, безусловно, помогут: уже формируются казачьи группы, которые готовы выехать в братские республики, волонтеры, добровольцы. Мы поможем, Крым ни в коем случае не останется в стороне", - сказал Козенко в эфире телеканала "Россия 24".
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 22:12
Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс"
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:15
Пушилин заявил о попытке пересечения ВСУ линии соприкосновения в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРеспублика Крым
 
 
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