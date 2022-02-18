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В ЛНР заявили о двух новых обстрелах со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о двух новых обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР заявили о двух новых обстрелах со стороны ВСУ
Украинские силовики вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики из минометов, заявили журналистам в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:40
2022-02-18T23:42
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики из минометов, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики с начала суток ведут интенсивный обстрел территории республики."Вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий из минометов калибром 82 миллиметра.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/artilleriya-1773676607.html
https://ria.ru/20220218/obstrel-1773647982.html
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украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины
23:40 18.02.2022 (обновлено: 23:42 18.02.2022)
 
В ЛНР заявили о двух новых обстрелах со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоеприпасы военнослужащего ЛНР в поселке Молодежный, находящемся на линии боевого соприкосновения в Луганской области
Боеприпасы военнослужащего ЛНР в поселке Молодежный, находящемся на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боеприпасы военнослужащего ЛНР в поселке Молодежный, находящемся на линии боевого соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики из минометов, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики с начала суток ведут интенсивный обстрел территории республики.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:25
У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР
"Вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий из минометов калибром 82 миллиметра.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:44
Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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