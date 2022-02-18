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Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
Власти Архангельской области готовы принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР и оказывать им помощь, сообщил губернатор Архангельской области Александр... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:35
2022-02-18T23:35
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МУРМАНСК, 18 фев - РИА Новости. Власти Архангельской области готовы принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР и оказывать им помощь, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский."В ДНР и ЛНР много русских людей, которые вынуждены в экстренном порядке покинуть свою родину, свои родные дома. Сейчас в первую очередь речь идёт о безопасности мирных граждан. Наш президент заявил о поддержке беженцев из этих республик", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.Он добавил, что его коллеги в Ростовской области, в Крыму, территориально наиболее близко расположенных к Донецкой и Луганской народных республикам, уже сейчас готовятся принять оттуда людей."Мы в Архангельской области, конечно, тоже готовы оказать всяческую поддержку русским людям, которые оказались в сложной ситуации. В случае необходимости совместно с региональными органами МЧС оперативно будем решать вопрос. По всей стране у многих россиян есть родственники, близкие, живущие на Донбассе. Не исключаю, что и в Архангельской области тоже, поэтому сегодня любой регион может стать местом, где нужно будет принять беженцев", - уверен глава региона.Он добавил, что власти Архангельской области сейчас оценивают возможности, сколько людей они способны разместить.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773690750.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры из автобуса во время эвакуации из Донецка
Эвакуационный автобус в Донецке. В основном там дети.
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию
23:35 18.02.2022
 
Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР и помогать им

© REUTERS / Alexander ErmochenkoАвтобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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МУРМАНСК, 18 фев - РИА Новости. Власти Архангельской области готовы принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР и оказывать им помощь, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
ДНР и ЛНР много русских людей, которые вынуждены в экстренном порядке покинуть свою родину, свои родные дома. Сейчас в первую очередь речь идёт о безопасности мирных граждан. Наш президент заявил о поддержке беженцев из этих республик", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что его коллеги в Ростовской области, в Крыму, территориально наиболее близко расположенных к Донецкой и Луганской народных республикам, уже сейчас готовятся принять оттуда людей.
"Мы в Архангельской области, конечно, тоже готовы оказать всяческую поддержку русским людям, которые оказались в сложной ситуации. В случае необходимости совместно с региональными органами МЧС оперативно будем решать вопрос. По всей стране у многих россиян есть родственники, близкие, живущие на Донбассе. Не исключаю, что и в Архангельской области тоже, поэтому сегодня любой регион может стать местом, где нужно будет принять беженцев", - уверен глава региона.
Он добавил, что власти Архангельской области сейчас оценивают возможности, сколько людей они способны разместить.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
Вчера, 22:24
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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