https://ria.ru/20220218/donbass-1773698248.html

Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Власти Архангельской области готовы принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР и оказывать им помощь, сообщил губернатор Архангельской области Александр... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:35

2022-02-18T23:35

2022-02-18T23:35

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МУРМАНСК, 18 фев - РИА Новости. Власти Архангельской области готовы принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР и оказывать им помощь, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский."В ДНР и ЛНР много русских людей, которые вынуждены в экстренном порядке покинуть свою родину, свои родные дома. Сейчас в первую очередь речь идёт о безопасности мирных граждан. Наш президент заявил о поддержке беженцев из этих республик", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.Он добавил, что его коллеги в Ростовской области, в Крыму, территориально наиболее близко расположенных к Донецкой и Луганской народных республикам, уже сейчас готовятся принять оттуда людей."Мы в Архангельской области, конечно, тоже готовы оказать всяческую поддержку русским людям, которые оказались в сложной ситуации. В случае необходимости совместно с региональными органами МЧС оперативно будем решать вопрос. По всей стране у многих россиян есть родственники, близкие, живущие на Донбассе. Не исключаю, что и в Архангельской области тоже, поэтому сегодня любой регион может стать местом, где нужно будет принять беженцев", - уверен глава региона.Он добавил, что власти Архангельской области сейчас оценивают возможности, сколько людей они способны разместить.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773690750.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Кадры из автобуса во время эвакуации из Донецка Эвакуационный автобус в Донецке. В основном там дети. 2022-02-18T23:35 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию