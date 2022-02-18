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Челябинская область готова принять около 600 жителей из ДНР и ЛНР
Челябинская область готова принять около 600 жителей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Челябинская область готова принять около 600 жителей из ДНР и ЛНР
Челябинская область готова принять жителей из ДНР и ЛНР, пока около 600 человек, позднее регион будет готов принять еще жителей, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:57
2022-02-18T22:57
общество
донецкая народная республика
челябинская область
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Челябинская область готова принять жителей из ДНР и ЛНР, пока около 600 человек, позднее регион будет готов принять еще жителей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона."Челябинская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Соответствующая работа стартовала по поручению губернатора Алексея Текслера. О готовности региона уведомлено МЧС России", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что регион готов принять 500 семейных и порядка 100 детей без попечения родителей в ближайшее время. Чуть позже регион готов принять больше, но надо подготовиться, добавили в пресс-службе.В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты, в настоящий момент список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области, поясняется в сообщении.Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики. Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773690750.html
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686152.html
донецкая народная республика
челябинская область
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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общество, донецкая народная республика, челябинская область, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
22:57 18.02.2022
 
Челябинская область готова принять около 600 жителей из ДНР и ЛНР

Челябинская область готова принять около 600 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Челябинская область готова принять жителей из ДНР и ЛНР, пока около 600 человек, позднее регион будет готов принять еще жителей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"Челябинская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Соответствующая работа стартовала по поручению губернатора Алексея Текслера. О готовности региона уведомлено МЧС России", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что регион готов принять 500 семейных и порядка 100 детей без попечения родителей в ближайшее время. Чуть позже регион готов принять больше, но надо подготовиться, добавили в пресс-службе.
В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты, в настоящий момент список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области, поясняется в сообщении.
Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики. Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЧелябинская областьЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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