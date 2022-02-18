https://ria.ru/20220218/donbass-1773694769.html

Челябинская область готова принять около 600 жителей из ДНР и ЛНР

Челябинская область готова принять около 600 жителей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

Челябинская область готова принять около 600 жителей из ДНР и ЛНР

Челябинская область готова принять жителей из ДНР и ЛНР, пока около 600 человек, позднее регион будет готов принять еще жителей, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:57

2022-02-18T22:57

2022-02-18T22:57

общество

донецкая народная республика

челябинская область

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Челябинская область готова принять жителей из ДНР и ЛНР, пока около 600 человек, позднее регион будет готов принять еще жителей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона."Челябинская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Соответствующая работа стартовала по поручению губернатора Алексея Текслера. О готовности региона уведомлено МЧС России", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что регион готов принять 500 семейных и порядка 100 детей без попечения родителей в ближайшее время. Чуть позже регион готов принять больше, но надо подготовиться, добавили в пресс-службе.В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты, в настоящий момент список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области, поясняется в сообщении.Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики. Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773690750.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686152.html

донецкая народная республика

челябинская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, челябинская область, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию