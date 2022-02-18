https://ria.ru/20220218/donbass-1773691480.html

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу пройдет утром

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу пройдет утром - РИА Новости, 18.02.2022

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу пройдет утром

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная, сообщил спецпредставитель... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:29

2022-02-18T22:29

2022-02-18T22:36

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773675399_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_6d1b5c54319b3f653799f951db72146d.jpg

КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная, сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен."Внеочередное заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.), которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью в Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная", - написал он в Twitter.Ранее в пресс-службе делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу подчеркнули, что внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось якобы "из-за отказа российской стороны". Украинская делегация в контактной группе заявила о готовности "немедленно" обсуждать ситуацию в Донбассе в рамках контактной группы для предотвращения провокаций.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686851.html

украина

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины