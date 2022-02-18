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Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу пройдет утром
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу пройдет утром - РИА Новости, 18.02.2022
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу пройдет утром
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная, сообщил спецпредставитель... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:29
2022-02-18T22:36
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
киев
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная, сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен."Внеочередное заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.), которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью в Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная", - написал он в Twitter.Ранее в пресс-службе делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу подчеркнули, что внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось якобы "из-за отказа российской стороны". Украинская делегация в контактной группе заявила о готовности "немедленно" обсуждать ситуацию в Донбассе в рамках контактной группы для предотвращения провокаций.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686851.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
22:29 18.02.2022 (обновлено: 22:36 18.02.2022)
 
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу пройдет утром

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу пройдет утром 19 февраля

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная, сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен.
"Внеочередное заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.), которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью в Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная", - написал он в Twitter.
Ранее в пресс-службе делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу подчеркнули, что внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось якобы "из-за отказа российской стороны". Украинская делегация в контактной группе заявила о готовности "немедленно" обсуждать ситуацию в Донбассе в рамках контактной группы для предотвращения провокаций.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 21:48
ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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