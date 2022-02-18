https://ria.ru/20220218/donbass-1773690750.html
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР, прорабатываются места размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:24
2022-02-18T22:24
2022-02-18T22:24
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс днр
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР, прорабатываются места размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Кировская область готова принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент прорабатываются потенциальные пункты размещения беженцев. Количество уточняется", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773689088.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс днр, ситуация в днр и лнр
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР