https://ria.ru/20220218/donbass-1773690750.html

Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР, прорабатываются места размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:24

2022-02-18T22:24

2022-02-18T22:24

общество

донецкая народная республика

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украина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР, прорабатываются места размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Кировская область готова принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент прорабатываются потенциальные пункты размещения беженцев. Количество уточняется", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773689088.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс днр, ситуация в днр и лнр