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Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР, прорабатываются места размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:24
2022-02-18T22:24
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс днр
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР, прорабатываются места размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Кировская область готова принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент прорабатываются потенциальные пункты размещения беженцев. Количество уточняется", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773689088.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Дарья Буймова
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс днр, ситуация в днр и лнр
22:24 18.02.2022
 
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

Кировская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

© ДНР ОнлайнЭвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
© ДНР Онлайн
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР, прорабатываются места размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Кировская область готова принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент прорабатываются потенциальные пункты размещения беженцев. Количество уточняется", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 22:12
Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС ДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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