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https://ria.ru/20220218/donbass-1773689721.html
Марий Эл готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Марий Эл готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Марий Эл готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Республика Марий Эл готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:17
2022-02-18T22:17
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс днр
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Республика Марий Эл готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Если возникнет такая необходимость, обязательно примем и окажем всю необходимую помощь, какую только сможем", - заявила собеседница агентства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686393.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Дарья Буймова
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс днр, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, республика марий эл
22:17 18.02.2022
 
Марий Эл готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

Республика Марий Эл готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

© REUTERS / Alexander ErmochenkoАвтобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Республика Марий Эл готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Если возникнет такая необходимость, обязательно примем и окажем всю необходимую помощь, какую только сможем", - заявила собеседница агентства.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 21:44
Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС ДНРСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРеспублика Марий Эл
 
 
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