https://ria.ru/20220218/donbass-1773689088.html
Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс"
Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс" - РИА Новости, 18.02.2022
Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс"
Крым при необходимости готов принять беженцев из Донбасса вне зависимости от их количества, заявил координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс"... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:12
2022-02-18T22:12
2022-02-18T22:16
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс днр
ситуация в днр и лнр
республика крым
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Крым при необходимости готов принять беженцев из Донбасса вне зависимости от их количества, заявил координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко."Примем ровно столько, сколько потребуется, - будь это 100 тысяч или 1 миллион. Здесь речь идет не о количестве, а о жизни наших соотечественников. Мы готовы это сделать, независимо от того, сколько будет детей, женщин или стариков… Все мирное население мы готовы принять и разместить", - сказал Козенко в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, готов ли Крым принять беженцев из Донбасса и сколько.При этом мужчин Козенко призвал оставаться в Донбассе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html
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луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс днр, ситуация в днр и лнр, республика крым, эвакуация жителей днр и лнр в россию
22:12 18.02.2022 (обновлено: 22:16 18.02.2022)
Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс"
В комитете "Россия — Донбасс" заявили, что Крым готов к любому числу беженцев из ДНР и ЛНР