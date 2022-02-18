https://ria.ru/20220218/donbass-1773689088.html

Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс"

Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс" - РИА Новости, 18.02.2022

Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс"

Крым при необходимости готов принять беженцев из Донбасса вне зависимости от их количества, заявил координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс"... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:12

2022-02-18T22:12

2022-02-18T22:16

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мчс днр

ситуация в днр и лнр

республика крым

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Крым при необходимости готов принять беженцев из Донбасса вне зависимости от их количества, заявил координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко."Примем ровно столько, сколько потребуется, - будь это 100 тысяч или 1 миллион. Здесь речь идет не о количестве, а о жизни наших соотечественников. Мы готовы это сделать, независимо от того, сколько будет детей, женщин или стариков… Все мирное население мы готовы принять и разместить", - сказал Козенко в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, готов ли Крым принять беженцев из Донбасса и сколько.При этом мужчин Козенко призвал оставаться в Донбассе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html

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луганская народная республика

украина

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс днр, ситуация в днр и лнр, республика крым, эвакуация жителей днр и лнр в россию