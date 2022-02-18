https://ria.ru/20220218/donbass-1773686393.html
Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска
Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска - РИА Новости, 18.02.2022
Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска
Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска в связи с обострением ситуации в ЛНР и ДНР, сообщают власти столицы Абхазии. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:44
2022-02-18T21:44
2022-02-18T22:16
в мире
манолис пилавов
луганск
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска в связи с обострением ситуации в ЛНР и ДНР, сообщают власти столицы Абхазии."Администрация города Сухум в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках предложила главам администрации Донецка и Луганска в случае необходимости принять в столице Абхазии жителей городов", - говорится в сообщении.По поручению мэра Сухума Беслана Эшба, по телефону с главами администрации Донецка и Луганска связались заместители мэра Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба. Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили администрацию Сухума за предложение.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html
луганск
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манолис пилавов, луганск, луганская народная республика, донецк (донецкая область), эвакуация жителей днр и лнр в россию
21:44 18.02.2022 (обновлено: 22:16 18.02.2022)
Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска
Сухум готов принять эвакуированных жителей Донецка и Луганска