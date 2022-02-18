https://ria.ru/20220218/donbass-1773686393.html

Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска

Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска - РИА Новости, 18.02.2022

Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска

Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска в связи с обострением ситуации в ЛНР и ДНР, сообщают власти столицы Абхазии. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:44

2022-02-18T21:44

2022-02-18T22:16

в мире

манолис пилавов

луганск

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска в связи с обострением ситуации в ЛНР и ДНР, сообщают власти столицы Абхазии."Администрация города Сухум в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках предложила главам администрации Донецка и Луганска в случае необходимости принять в столице Абхазии жителей городов", - говорится в сообщении.По поручению мэра Сухума Беслана Эшба, по телефону с главами администрации Донецка и Луганска связались заместители мэра Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба. Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили администрацию Сухума за предложение.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html

луганск

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манолис пилавов, луганск, луганская народная республика, донецк (донецкая область), эвакуация жителей днр и лнр в россию