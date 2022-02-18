https://ria.ru/20220218/donbass-1773686152.html
Калужская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Калужская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
Калужская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Калужская область готова принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости представитель министерства внутренней политики и массовых... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:42
2022-02-18T21:42
2022-02-18T22:16
донецкая народная республика
луганская народная республика
калужская область
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Калужская область готова принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости представитель министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона."Безусловно", - ответил собеседник РИА Новости на вопрос, готова ли Калужская область принять беженцев из ЛНР и ДНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, калужская область, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
21:42 18.02.2022 (обновлено: 22:16 18.02.2022)
Калужская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Калужская область готова принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР