https://ria.ru/20220218/donbass-1773686152.html

Калужская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Калужская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.02.2022

Калужская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Калужская область готова принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости представитель министерства внутренней политики и массовых... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:42

2022-02-18T21:42

2022-02-18T22:16

донецкая народная республика

луганская народная республика

калужская область

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Калужская область готова принять беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости представитель министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона."Безусловно", - ответил собеседник РИА Новости на вопрос, готова ли Калужская область принять беженцев из ЛНР и ДНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

калужская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, калужская область, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию