https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html

Пензенская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Пензенская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

Пензенская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Пензенская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, беженцев обеспечат всем необходимым и разместят в социальных... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:40

2022-02-18T21:40

2022-02-18T22:16

олег мельниченко

донецкая народная республика

луганская народная республика

пензенская область

мчс днр

ситуация в днр и лнр

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Пензенская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, беженцев обеспечат всем необходимым и разместят в социальных учреждениях, санаториях и домах отдыха, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей готовы принять в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Жителей ДНР и ЛНР обеспечат всем необходимым. Разместят людей в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20220218/evakuatsi-1773669815.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

пензенская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олег мельниченко, донецкая народная республика, луганская народная республика, пензенская область, мчс днр, ситуация в днр и лнр, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию