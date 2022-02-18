Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html
Пензенская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Пензенская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Пензенская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Пензенская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, беженцев обеспечат всем необходимым и разместят в социальных... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:40
2022-02-18T22:16
олег мельниченко
донецкая народная республика
луганская народная республика
пензенская область
мчс днр
ситуация в днр и лнр
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668721_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_56a8683b6534e9d14b1abdfdae3466df.jpg
САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Пензенская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, беженцев обеспечат всем необходимым и разместят в социальных учреждениях, санаториях и домах отдыха, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей готовы принять в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Жителей ДНР и ЛНР обеспечат всем необходимым. Разместят людей в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220218/evakuatsi-1773669815.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668721_0:132:2378:1916_1920x0_80_0_0_6e47d7b4809df410db93833f56a8542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег мельниченко, донецкая народная республика, луганская народная республика, пензенская область, мчс днр, ситуация в днр и лнр, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
21:40 18.02.2022 (обновлено: 22:16 18.02.2022)
 
Пензенская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Пензенская область готова разместить эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в соцучреждениях

© REUTERS / Alexander ErmochenkoАвтобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Пензенская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, беженцев обеспечат всем необходимым и разместят в социальных учреждениях, санаториях и домах отдыха, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей готовы принять в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Жителей ДНР и ЛНР обеспечат всем необходимым. Разместят людей в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха", - говорится в сообщении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 19:53
В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Олег МельниченкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПензенская областьМЧС ДНРСитуация в ДНР и ЛНРОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала