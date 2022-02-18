https://ria.ru/20220218/donbass-1773685509.html

Эвакуация из Донбасса будет идти и ночью, заявил Басурин

Эвакуация из Донбасса будет идти и ночью, заявил Басурин - РИА Новости, 18.02.2022

Эвакуация из Донбасса будет идти и ночью, заявил Басурин

Эвакуация из Донбасса в Россию будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке снимали с рейсов специально для загрузки эвакуирующихся, заявил представитель... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:36

2022-02-18T21:36

2022-02-18T21:46

ситуация в днр и лнр

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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стирол

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эвакуация из Донбасса в Россию будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке снимали с рейсов специально для загрузки эвакуирующихся, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что эвакуируются из самопровозглашенной ДНР в основном женщины и дети, мужчины остаются в республике."Большое количество (людей), которых нужно срочно вывезти, и будут вывозить и ночь, и утром. Кстати, нужно будет спасибо сказать этим всем штабам, которые организовывают эту работу. Тем же даже водителям автобусов, потому что очень многие автобусы просто снимали с рейса по мобилизационным мероприятиям, чтобы его поставить, загрузить определенную категорию людей, (детей), которую собираются вывезти в Российскую Федерацию", - сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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