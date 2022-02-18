21:36 18.02.2022 (обновлено: 21:46 18.02.2022)
Эвакуация из Донбасса будет идти и ночью, заявил Басурин
В ДНР заявили, что эвакуация из Донбасса будет идти и ночью
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эвакуация из Донбасса в Россию будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке снимали с рейсов специально для загрузки эвакуирующихся, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что эвакуируются из самопровозглашенной ДНР в основном женщины и дети, мужчины остаются в республике.
"Большое количество (людей), которых нужно срочно вывезти, и будут вывозить и ночь, и утром. Кстати, нужно будет спасибо сказать этим всем штабам, которые организовывают эту работу. Тем же даже водителям автобусов, потому что очень многие автобусы просто снимали с рейса по мобилизационным мероприятиям, чтобы его поставить, загрузить определенную категорию людей, (детей), которую собираются вывезти в Российскую Федерацию", - сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
Опубликовано: Дарья Буймова