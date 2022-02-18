https://ria.ru/20220218/donbass-1773682359.html

Украина попросила Германию и Францию направить представителей в Донбасс

Украина попросила Германию и Францию направить представителей в Донбасс - РИА Новости, 18.02.2022

Украина попросила Германию и Францию направить представителей в Донбасс

Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе, заявила в пятницу... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:12

2022-02-18T21:12

2022-02-18T22:14

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе, заявила в пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Нам нужна независимая верификация. Именно поэтому мы обратились к нашим участникам "Нормандии" и просим Германию и Францию как можно быстрее решить вопрос предоставления своих представителей в СММ ОБСЕ, которые будут независимо оценивать ситуацию. Мы готовы и допускаем миссию ОБСЕ на все точки, которые только нужны", - сказала Верещук на брифинге в пятницу.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, ирина верещук, донецкая народная республика, украина, донбасс, днр, лнр, германия, франция, обсе, смм обсе