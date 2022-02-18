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Украина попросила Германию и Францию направить представителей в Донбасс
Украина попросила Германию и Францию направить представителей в Донбасс - РИА Новости, 18.02.2022
Украина попросила Германию и Францию направить представителей в Донбасс
Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе, заявила в пятницу... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:12
2022-02-18T22:14
в мире
ситуация в днр и лнр
ирина верещук
донецкая народная республика
украина
донбасс
днр
лнр
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе, заявила в пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Нам нужна независимая верификация. Именно поэтому мы обратились к нашим участникам "Нормандии" и просим Германию и Францию как можно быстрее решить вопрос предоставления своих представителей в СММ ОБСЕ, которые будут независимо оценивать ситуацию. Мы готовы и допускаем миссию ОБСЕ на все точки, которые только нужны", - сказала Верещук на брифинге в пятницу.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
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донбасс
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в мире, ситуация в днр и лнр, ирина верещук, донецкая народная республика, украина, донбасс, днр, лнр, германия, франция, обсе, смм обсе
21:12 18.02.2022 (обновлено: 22:14 18.02.2022)
 
Украина попросила Германию и Францию направить представителей в Донбасс

Киев обратился к Берлину и Парижу с просьбой направить представителей в СММ ОБСЕ в Донбасс

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе, заявила в пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
"Нам нужна независимая верификация. Именно поэтому мы обратились к нашим участникам "Нормандии" и просим Германию и Францию как можно быстрее решить вопрос предоставления своих представителей в СММ ОБСЕ, которые будут независимо оценивать ситуацию. Мы готовы и допускаем миссию ОБСЕ на все точки, которые только нужны", - сказала Верещук на брифинге в пятницу.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:19
В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРИрина ВерещукДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассДНРЛНРГерманияФранцияОБСЕСММ ОБСЕ
 
 
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