21:12 18.02.2022 (обновлено: 22:14 18.02.2022)
Украина попросила Германию и Францию направить представителей в Донбасс
Киев обратился к Берлину и Парижу с просьбой направить представителей в СММ ОБСЕ в Донбасс
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе, заявила в пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
"Нам нужна независимая верификация. Именно поэтому мы обратились к нашим участникам "Нормандии" и просим Германию и Францию как можно быстрее решить вопрос предоставления своих представителей в СММ ОБСЕ, которые будут независимо оценивать ситуацию. Мы готовы и допускаем миссию ОБСЕ на все точки, которые только нужны", - сказала Верещук на брифинге в пятницу.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев