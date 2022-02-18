https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html

Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне

Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне - РИА Новости, 18.02.2022

Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне

Ситуация в Донбассе, к сожалению, идет к войне, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:17

2022-02-18T20:17

2022-02-18T21:45

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ситуация в Донбассе, к сожалению, идет к войне, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее он сообщил, что из-за угрозы наступления со стороны Украины начинается массовая эвакуация населения из ДНР в Ростовскую область. С аналогичным заявлением выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также призвал мужчин встать на защиту республики."В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. <…> Ситуация крайне критическая. Определенные участки разминированы, техника приведена к тому, что она в любой момент может перейти к маршу", — сказал он.Пушилин не исключил, что из Донбасса в Россию эвакуируют сотни тысяч человек: это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей. Уезжают в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР, отметил он.Глава ДНР указал, что сегодня вечером в Донецке взорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сам он не пострадал. Пушилин назвал взрыв диверсией, подготовкой Киева к наступлению.Пушилин добавил, что каждый из объектов критической инфраструктуры в ДНР под охраной, Донецк готов к возможным терактам.Накануне в Донецке и Луганске заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась, Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и открыл огонь по позициям самопровозглашенных республик, применяет минометы и артиллерию. Представитель Народной милиции ДНР отметил, что около населенных пунктов Донбасса находится артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями. Это указывает на подготовку к силовому решению, подчеркнул он.При этом на Украине утверждают, что Киев не планирует никаких военных операций и намерен действовать политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220218/artilleriya-1773676607.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773660340.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, днр