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"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
Ситуация в ДНР и ЛНР резко обострилась: главы непризнанных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что Вооруженные силы Украины готовят силовой... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:48
2022-02-18T19:09
безопасность
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
луганская народная республика
ростовская область
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация в ДНР и ЛНР резко обострилась: главы непризнанных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что Вооруженные силы Украины готовят силовой захват Донбасса, соединения и части находятся в боевых порядках и могут пойти в наступление в любой момент. Пришлось приступить к массовой эвакуации населения в Россию."В любой момент"В пятницу вечером глава администрации Донецка Алексей Кулемзин опубликовал в соцсетях экстренное сообщение: "Внимание, граждане! В городе объявлена эвакуация! Не теряйте самообладание и не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации. При передвижении к месту сбора соблюдайте осторожность. При себе иметь: документы, вещи первой необходимости, суточный запас еды и воды". По информации руководства республики, активные боевые действия могут начаться в самое ближайшее время."В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летальных вооружений, — сказал глава ДНР Денис Пушилин. — В том числе реактивных систем залпового огня — "Смерчей", "Градов" и "Ураганов". На линии соприкосновения замечены установки NLOW, а также "Джавелины" и "Стингеры". Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ к наступлению".Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы ДНР способны отразить агрессию. Однако, по его словам, ВСУ на первом этапе будут активно обстреливать населенные пункты артиллерией. А это приведет к большим жертвам среди мирного населения.Поэтому глава республики объявил массовую эвакуацию. В Ростовской области по договоренности с местными властями уже выделили места для временного размещения граждан. Сначала вывезут жителей Ясиноватой к северу от Донецка. Первые автобусы отправляются сегодня в 20:00 мск."Обращение Пушилина мы видели, — говорит Владимир Сотников из Донецка. — Пока никакой паники и массового исхода не наблюдается. Обострения, подобные нынешнему, бывали и раньше, но до полномасштабных боевых действий дело еще не доходило. Сегодня в городе относительно спокойно, стрельбы практически не слышно. А вот вчера — да, били по окрестностям Донецка крайне интенсивно. Но если пойдут в наступление — делать нечего, придется уезжать".Обстрелы и диверсии Напомним: по данным представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в четверг украинские силовики 24 раза нарушили перемирие. ВСУ обстреливали ДНР из гранатометов, стрелкового оружия, а также минометов и артиллерии калибра 122, 120 и 82 миллиметра. Народная милиция ЛНР, в свою очередь, насчитала 29 обстрелов."Под огнем боевиков 79-й бригады оказался населенный пункт Николаевка, — говорится в пресс-релизе республиканских властей. — Украинские артиллеристы по приказу комбрига Луценко нанесли прицельные удары, в результате которых повреждения получили семь жилых домов, газопровод низкого давления, повреждена линия электропередачи".В ЛНР уточнили, что позже стало известно о выбитых стеклах в еще четырех многоквартирных домах села Николаевка, а также восьми многоэтажках в других населенных пунктах.Украинская сторона тоже заявила об обстрелах позиций ВСУ. В ДНР и ЛНР ответили, что действовали исключительно в оборонительных целях: артиллерия подавляла огневые точки.В пятницу утром обстрелы возобновились, хотя и с меньшей интенсивностью. Однако повысилась активность разведывательно-диверсионных групп ВСУ. В Народной милиции ДНР сообщили, что украинский спецназ планировал взорвать емкости с хлором в районе Горловки. Это удалось предотвратить.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773641108.html
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Андрей Коц
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безопасность, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, ростовская область, донбасс, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:48 18.02.2022 (обновлено: 19:09 18.02.2022)
 

"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе

© REUTERS / Ukrainian Armed ForcesВоеннослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Armed Forces
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация в ДНР и ЛНР резко обострилась: главы непризнанных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что Вооруженные силы Украины готовят силовой захват Донбасса, соединения и части находятся в боевых порядках и могут пойти в наступление в любой момент. Пришлось приступить к массовой эвакуации населения в Россию.

"В любой момент"

В пятницу вечером глава администрации Донецка Алексей Кулемзин опубликовал в соцсетях экстренное сообщение: "Внимание, граждане! В городе объявлена эвакуация! Не теряйте самообладание и не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации. При передвижении к месту сбора соблюдайте осторожность. При себе иметь: документы, вещи первой необходимости, суточный запас еды и воды". По информации руководства республики, активные боевые действия могут начаться в самое ближайшее время.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта
"В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летальных вооружений, — сказал глава ДНР Денис Пушилин. — В том числе реактивных систем залпового огня — "Смерчей", "Градов" и "Ураганов". На линии соприкосновения замечены установки NLOW, а также "Джавелины" и "Стингеры". Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ к наступлению".
Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы ДНР способны отразить агрессию. Однако, по его словам, ВСУ на первом этапе будут активно обстреливать населенные пункты артиллерией. А это приведет к большим жертвам среди мирного населения.
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные во время учений в Донецкой области
Поэтому глава республики объявил массовую эвакуацию. В Ростовской области по договоренности с местными властями уже выделили места для временного размещения граждан. Сначала вывезут жителей Ясиноватой к северу от Донецка. Первые автобусы отправляются сегодня в 20:00 мск.
"Обращение Пушилина мы видели, — говорит Владимир Сотников из Донецка. — Пока никакой паники и массового исхода не наблюдается. Обострения, подобные нынешнему, бывали и раньше, но до полномасштабных боевых действий дело еще не доходило. Сегодня в городе относительно спокойно, стрельбы практически не слышно. А вот вчера — да, били по окрестностям Донецка крайне интенсивно. Но если пойдут в наступление — делать нечего, придется уезжать".

Обстрелы и диверсии

Напомним: по данным представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в четверг украинские силовики 24 раза нарушили перемирие. ВСУ обстреливали ДНР из гранатометов, стрелкового оружия, а также минометов и артиллерии калибра 122, 120 и 82 миллиметра. Народная милиция ЛНР, в свою очередь, насчитала 29 обстрелов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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ВСУ обстреляли юг ДНР из артиллерии калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК
"Под огнем боевиков 79-й бригады оказался населенный пункт Николаевка, — говорится в пресс-релизе республиканских властей. — Украинские артиллеристы по приказу комбрига Луценко нанесли прицельные удары, в результате которых повреждения получили семь жилых домов, газопровод низкого давления, повреждена линия электропередачи".
В ЛНР уточнили, что позже стало известно о выбитых стеклах в еще четырех многоквартирных домах села Николаевка, а также восьми многоэтажках в других населенных пунктах.
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в поселке Молодежный
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный
Украинская сторона тоже заявила об обстрелах позиций ВСУ. В ДНР и ЛНР ответили, что действовали исключительно в оборонительных целях: артиллерия подавляла огневые точки.
В пятницу утром обстрелы возобновились, хотя и с меньшей интенсивностью. Однако повысилась активность разведывательно-диверсионных групп ВСУ. В Народной милиции ДНР сообщили, что украинский спецназ планировал взорвать емкости с хлором в районе Горловки. Это удалось предотвратить.
 
БезопасностьВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьДонбассВооруженные силы УкраиныСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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