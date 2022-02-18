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Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта
Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта - РИА Новости, 18.02.2022
Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта
Артобстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества, заявила РИА... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:26
2022-02-18T18:46
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
ольга ковитиди
совет федерации рф
донбасс
леонид пасечник
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Артобстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Артиллерийские обстрелы украинских военных жителей ДНР и ЛНР является открытой провокацией вооружённого конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества", - сказала она.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашённой республики в связи с угрозой вторжения Украины.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773641316.html
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, в мире, ситуация в днр и лнр, ольга ковитиди, совет федерации рф, донбасс, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, лнр, днр, денис пушилин
18:26 18.02.2022 (обновлено: 18:46 18.02.2022)
 
Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта

Сенатор Ковитиди: обстрелы ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Артобстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Артиллерийские обстрелы украинских военных жителей ДНР и ЛНР является открытой провокацией вооружённого конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества", - сказала она.
Улица Постышева в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:27
В Донецке началась эвакуация жителей
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашённой республики в связи с угрозой вторжения Украины.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 17:14
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРОльга КовитидиСовет Федерации РФДонбассЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛНРДНРДенис Пушилин
 
 
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