https://ria.ru/20220218/donbass-1773641108.html

Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта

Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта - РИА Новости, 18.02.2022

Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта

Артобстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества, заявила РИА... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:26

2022-02-18T18:26

2022-02-18T18:46

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

ольга ковитиди

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донбасс

леонид пасечник

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Артобстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Артиллерийские обстрелы украинских военных жителей ДНР и ЛНР является открытой провокацией вооружённого конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества", - сказала она.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашённой республики в связи с угрозой вторжения Украины.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773641316.html

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, ситуация в днр и лнр, ольга ковитиди, совет федерации рф, донбасс, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, лнр, днр, денис пушилин