18:26 18.02.2022 (обновлено: 18:46 18.02.2022)
Сенатор назвала обстрелы ЛНР и ДНР провокацией вооруженного конфликта
Сенатор Ковитиди: обстрелы ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Артобстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Артиллерийские обстрелы украинских военных жителей ДНР и ЛНР является открытой провокацией вооружённого конфликта и требуют срочной реакции мирового сообщества", - сказала она.
Вчера, 18:27В Донецке началась эвакуация жителей
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашённой республики в связи с угрозой вторжения Украины.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев