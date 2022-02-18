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МИД Украины опроверг подготовку наступления или диверсий в Донбассе
МИД Украины опроверг подготовку наступления или диверсий в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
МИД Украины опроверг подготовку наступления или диверсий в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:09
2022-02-18T20:32
мид украины
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
горловка
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе, он подчеркнул, что Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем.Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее Министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка."Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию", — написал он в Twitter в пятницу.
https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773625570.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
горловка
донбасс
украина
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мид украины, в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), горловка, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, дмитрий кулеба, россия
18:09 18.02.2022 (обновлено: 20:32 18.02.2022)
 
МИД Украины опроверг подготовку наступления или диверсий в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует диверсии и наступательные операции в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе, он подчеркнул, что Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем.
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее Министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию", — написал он в Twitter в пятницу.
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 17:38
Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
МИД УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)ГорловкаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаДмитрий КулебаРоссия
 
 
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