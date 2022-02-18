18:09 18.02.2022 (обновлено: 20:32 18.02.2022)
МИД Украины опроверг подготовку наступления или диверсий в Донбассе
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует диверсии и наступательные операции в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе, он подчеркнул, что Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем.
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее Министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию", — написал он в Twitter в пятницу.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев