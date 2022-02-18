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МИД Украины опроверг подготовку наступления или диверсий в Донбассе

МИД Украины опроверг подготовку наступления или диверсий в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

МИД Украины опроверг подготовку наступления или диверсий в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:09

2022-02-18T18:09

2022-02-18T20:32

мид украины

в мире

донецкая народная республика

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горловка

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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе, он подчеркнул, что Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем.Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее Министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка."Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию", — написал он в Twitter в пятницу.

https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773625570.html

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Владимир Лаврентьев

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