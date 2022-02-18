https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html

ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник

ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 18.02.2022

ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник

Вооруженные силы Украины планируют прорыв на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:23

2022-02-18T17:23

2022-02-18T17:45

в мире

алексей резников

родион мирошник

руслан якубов

украина

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773522103_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_eaaeb435eb0fa822525512019fca28db.jpg

ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины планируют прорыв на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник."Вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики", - сказал Пасечник в обращении к жителям ЛНР.Глава ЛНР заявил, что в республике готовы защищать "свои семьи, свои дома, свою землю". "Все необходимые распоряжения Народной милиции ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы", - сказал Пасечник.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/lnr-1773615668.html

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html

украина

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей резников, родион мирошник, руслан якубов, украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр