Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html
ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник
ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 18.02.2022
ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник
Вооруженные силы Украины планируют прорыв на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:23
2022-02-18T17:45
в мире
алексей резников
родион мирошник
руслан якубов
украина
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773522103_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_eaaeb435eb0fa822525512019fca28db.jpg
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины планируют прорыв на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник."Вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики", - сказал Пасечник в обращении к жителям ЛНР.Глава ЛНР заявил, что в республике готовы защищать "свои семьи, свои дома, свою землю". "Все необходимые распоряжения Народной милиции ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы", - сказал Пасечник.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220218/lnr-1773615668.html
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773522103_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_296b8a1e5860f9da5a5184d68241484e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей резников, родион мирошник, руслан якубов, украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:23 18.02.2022 (обновлено: 17:45 18.02.2022)
 
ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ планируют прорыв на территорию республики

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в поселке Молодежный
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины планируют прорыв на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики", - сказал Пасечник в обращении к жителям ЛНР.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
17:07
Глава ЛНР призвал жителей встать на защиту республики
Глава ЛНР заявил, что в республике готовы защищать "свои семьи, свои дома, свою землю". "Все необходимые распоряжения Народной милиции ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы", - сказал Пасечник.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
17:14
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреАлексей РезниковРодион МирошникРуслан ЯкубовУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала