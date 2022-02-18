17:23 18.02.2022 (обновлено: 17:45 18.02.2022)
ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ планируют прорыв на территорию республики
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины планируют прорыв на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики", - сказал Пасечник в обращении к жителям ЛНР.
Глава ЛНР заявил, что в республике готовы защищать "свои семьи, свои дома, свою землю". "Все необходимые распоряжения Народной милиции ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы", - сказал Пасечник.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Дарья Буймова