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Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе
Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе, срочной деэскалации и возобновлению конструктивных переговоров. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:06
2022-02-18T17:17
в мире
эммануэль макрон
россия
брюссель
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
франция
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе, срочной деэскалации и возобновлению конструктивных переговоров."В условиях, когда военное давление России не уменьшается и дестабилизация увеличивается, обстрелы в зоне соприкосновения возобновились, мы, во-первых, призываем к прекращению этих военных действий и срочной деэскалации, а, во-вторых, возобновлению конструктивных переговоров", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
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брюссель
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в мире, эммануэль макрон, россия, брюссель, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, франция
17:06 18.02.2022 (обновлено: 17:17 18.02.2022)
 
Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе

Президент Франции Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе, срочной деэскалации и возобновлению конструктивных переговоров.
"В условиях, когда военное давление России не уменьшается и дестабилизация увеличивается, обстрелы в зоне соприкосновения возобновились, мы, во-первых, призываем к прекращению этих военных действий и срочной деэскалации, а, во-вторых, возобновлению конструктивных переговоров", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
17:14
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреЭммануэль МакронРоссияБрюссельСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаФранция
 
 
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