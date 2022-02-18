https://ria.ru/20220218/donbass-1773615273.html

Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе

Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе, срочной деэскалации и возобновлению конструктивных переговоров. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:06

2022-02-18T17:06

2022-02-18T17:17

в мире

эммануэль макрон

россия

брюссель

ситуация в днр и лнр

донбасс

украина

франция

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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе, срочной деэскалации и возобновлению конструктивных переговоров."В условиях, когда военное давление России не уменьшается и дестабилизация увеличивается, обстрелы в зоне соприкосновения возобновились, мы, во-первых, призываем к прекращению этих военных действий и срочной деэскалации, а, во-вторых, возобновлению конструктивных переговоров", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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