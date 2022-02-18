https://ria.ru/20220218/donbass-1773615273.html
Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе
Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе, срочной деэскалации и возобновлению конструктивных переговоров. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:06
2022-02-18T17:06
2022-02-18T17:17
в мире
эммануэль макрон
россия
брюссель
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
франция
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе, срочной деэскалации и возобновлению конструктивных переговоров."В условиях, когда военное давление России не уменьшается и дестабилизация увеличивается, обстрелы в зоне соприкосновения возобновились, мы, во-первых, призываем к прекращению этих военных действий и срочной деэскалации, а, во-вторых, возобновлению конструктивных переговоров", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, россия, брюссель, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, франция
17:06 18.02.2022 (обновлено: 17:17 18.02.2022)
Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе
Президент Франции Макрон призвал к прекращению обстрелов в Донбассе