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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе ненормальной
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе ненормальной - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе ненормальной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко говоря об обострении ситуации в Донбассе заявил, что люди уже вынуждены бежать оттуда. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:46
2022-02-18T17:12
в мире
ситуация в днр и лнр
белоруссия
александр лукашенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говоря об обострении ситуации в Донбассе заявил, что люди уже вынуждены бежать оттуда."Это так, там уже люди готовы бежать оттуда и уже бегут. Это не нормально", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773598104.html
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белоруссия
донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:46 18.02.2022 (обновлено: 17:12 18.02.2022)
 
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе ненормальной

Президент Белоруссии Лукашенко: люди готовы бежать из Донбасса, это ненормально

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Люди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говоря об обострении ситуации в Донбассе заявил, что люди уже вынуждены бежать оттуда.
"Это так, там уже люди готовы бежать оттуда и уже бегут. Это не нормально", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Власти ДНР заявили об эвакуации местного населения в Россию
16:13
Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию
ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:07Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРБелоруссияАлександр ЛукашенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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