16:46 18.02.2022 (обновлено: 17:12 18.02.2022)
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе ненормальной
Президент Белоруссии Лукашенко: люди готовы бежать из Донбасса, это ненормально
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
Люди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говоря об обострении ситуации в Донбассе заявил, что люди уже вынуждены бежать оттуда.
"Это так, там уже люди готовы бежать оттуда и уже бегут. Это не нормально", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Кирилл Волков