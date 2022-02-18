https://ria.ru/20220218/donbass-1773608549.html

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе ненормальной

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе ненормальной - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе ненормальной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говоря об обострении ситуации в Донбассе заявил, что люди уже вынуждены бежать оттуда. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:46

2022-02-18T16:46

2022-02-18T17:12

в мире

ситуация в днр и лнр

белоруссия

александр лукашенко

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говоря об обострении ситуации в Донбассе заявил, что люди уже вынуждены бежать оттуда."Это так, там уже люди готовы бежать оттуда и уже бегут. Это не нормально", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773598104.html

https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html

белоруссия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко, донецкая народная республика, луганская народная республика