https://ria.ru/20220218/donbass-1773596854.html
Пушилин заявил о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса
Пушилин заявил о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
Пушилин заявил о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса
Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса, заявил в пятницу глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:10
2022-02-18T16:10
2022-02-18T16:58
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса, заявил в пятницу глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса", - заявил Пушилин.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
16:10 18.02.2022 (обновлено: 16:58 18.02.2022)
Пушилин заявил о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса
Глава ДНР Пушилин: ВСУ находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса