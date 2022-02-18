https://ria.ru/20220218/donbass-1773596854.html

Пушилин заявил о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса

Пушилин заявил о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Пушилин заявил о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса

Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса, заявил в пятницу глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:10

2022-02-18T16:10

2022-02-18T16:58

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса, заявил в пятницу глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса", - заявил Пушилин.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины