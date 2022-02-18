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https://ria.ru/20220218/donbass-1773518401.html
Из-за обстрела со стороны ВСУ перебито ж/д полотно Донецк–Дебальцево
Из-за обстрела со стороны ВСУ перебито ж/д полотно Донецк–Дебальцево - РИА Новости, 18.02.2022
Из-за обстрела со стороны ВСУ перебито ж/д полотно Донецк–Дебальцево
В результате минометного обстрела ВСУ населенного пункта Пантелеймоновка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики перебито полотно... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:48
2022-02-18T12:17
в мире
владимир зеленский
родион мирошник
алексей резников
донецкая народная республика
украина
киев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. В результате минометного обстрела ВСУ населенного пункта Пантелеймоновка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики перебито полотно железной дороги Донецк–Дебальцево, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, незадолго до обстрела по этому маршруту прошла электричка.Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские силовики в пятницу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 68 мин и снарядов калибром 122 и 120 миллиметров. Обстрелы проводились в направлении населённых пунктов Новоласпа, Горловка, Дзержинское, Доломитное, Верхнеторецкое.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773515710.html
https://ria.ru/20220218/obstrel-1773512872.html
донецкая народная республика
украина
киев
луганская народная республика
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в мире, владимир зеленский, родион мирошник, алексей резников, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
11:48 18.02.2022 (обновлено: 12:17 18.02.2022)
 
Из-за обстрела со стороны ВСУ перебито ж/д полотно Донецк–Дебальцево

При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ перебито ж/д полотно Донецк–Дебальцево

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
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ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. В результате минометного обстрела ВСУ населенного пункта Пантелеймоновка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики перебито полотно железной дороги Донецк–Дебальцево, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, незадолго до обстрела по этому маршруту прошла электричка.
Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские силовики в пятницу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 68 мин и снарядов калибром 122 и 120 миллиметров. Обстрелы проводились в направлении населённых пунктов Новоласпа, Горловка, Дзержинское, Доломитное, Верхнеторецкое.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:44
Украинские силовики выпустили по окраинам Горловки 34 мины, заявили в ДНР
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:36
В ЛНР заявили о трех новых обстрелах со стороны ВСУ
 
В миреВладимир ЗеленскийРодион МирошникАлексей РезниковДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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